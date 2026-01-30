Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hát tình ca, cả hai đều đam mê âm nhạc, từng ra album riêng.

Bữa tiệc được tổ chức theo chủ đề "Lights Up" tại một quán bar ngập tràn ánh đèn, mang sắc màu vừa hiện đại vừa lãng mạn. Xuất hiện tại sự kiện, Lâm Tâm Như ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung hơn tuổi trong chiếc váy xếp ly cùng mái tóc gợn sóng cổ điển.

Chồng cô, Hoắc Kiến Hoa, dù ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai quen thuộc và luôn ở cạnh vợ trong suốt buổi tiệc.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất chính là màn song ca ngọt ngào của cặp đôi trên sân khấu. Cả hai cùng hát "karaoke" ca khúc yêu thích. Những cái nhìn đầy yêu thương và sự ăn ý của họ khiến khách mời không khỏi ngưỡng mộ.

Bữa tiệc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hứa Vỹ Ninh, Lâm Hy Lôi, Từ Nhược Tuyên…, biến buổi sinh nhật thành một cuộc hội ngộ sao đầy ấm áp.

Sau bữa tiệc, Lâm Tâm Như chia sẻ những dòng tâm sự đầy chiêm nghiệm nhân dịp sinh nhật lần thứ 50. Cô viết, trong nửa sau của cuộc đời, điều quan trọng nhất là sống trọn vẹn và tươi đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc giản dị.

Nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã luôn đồng hành, đồng thời cho biết bản thân giờ đây hiểu rõ hơn điều gì cần giữ lại và điều gì có thể nhẹ nhàng buông bỏ. Không còn vội vàng chứng minh bản thân, cô chỉ muốn dành thời gian cho những con người và giá trị thực sự quan trọng.

Cô hoạt động giải trí hơn 30 năm, nổi tiếng qua loạt phim truyền hình Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Mỹ nhân tâm kế, Khuynh thế hoàng phi, Hoa đăng sơ thượng. Những năm gần đây, song song đóng phim, Lâm Tâm Như làm nhà sản xuất chương trình giải trí.

Diễn viên kết hôn với tài tử Hoắc Kiến Hoa 10 năm, có con gái tên Amelia, 9 tuổi.

