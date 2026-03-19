Thấy vợ lấy khăn che mặt cho con bú, tôi giật ra rồi 'hóa đá' khi biết ly do thật sự

Tâm sự gia đình 19/03/2026 14:15

Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi.

Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau. Vì chúng tôi hẹn hò 4 tháng rồi đi đến hôn nhân vội vàng nên thường xuyên cãi vã. Lúc mới quen, tôi thấy tính tình vợ tôi khá dễ thương, giàu lòng nhân ái. Nhưng khi lấy cô ấy về, tôi thật sự đã vỡ mộng. Vợ tôi là người phụ nữ sống ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm nhận của người khác.

Vợ tôi xem thường và không tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi bị chứng hở hàm ếch, không có điều kiện làm phẫu thuật nên có bề ngoài hơi dọa người. Nhưng mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, mặc kệ bố tôi là ai, mặc kệ người khác đàm tiếu, bà hết lòng yêu thương tôi. Tôi lấy vợ là để có một gia đình, giúp mẹ tôi có tuổi già vui vẻ sum vầy con cháu. 

Vậy mà vợ tôi không hiểu chuyện, cư xử với mẹ tôi rất khó coi. Mỗi lần cô ấy thấy mẹ tôi là lại né đi hướng khác. Nếu hôm nào vợ tôi phải ở nhà cả ngày là vợ tôi chẳng bước ra phòng khách nửa bước. Lúc mẹ tôi ốm đau, vợ tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Rất nhiều chuyện vợ tôi làm mẹ tôi tổn thương. Đến lúc không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi quyết định ly hôn vợ.

Nhưng tôi chưa kịp nộp đơn thì vợ có bầu. Đứa trẻ này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất ngờ, cũng nghĩ có lẽ là ý trời muốn tôi và vợ về lại bên nhau. Nhưng khi con tôi 8 tháng tuổi, lòng tôi tan nát. Thằng bé bị hở hàm ếch giống mẹ tôi. Dù bác sĩ có giải thích rằng thằng bé bị như thế này là do vợ tôi không cẩn thận giữ gìn mấy tháng đầu thai kì, không phải do di truyền từ mẹ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nghĩ là do mẹ tôi.

Từ ngày con tôi bị tật, vợ tôi lơ là chẳng mấy khi ôm con. Có nhiều lần tôi thấy vợ cho con bú nhưng lại lấy khăn che kín mặt mình. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời khiến tôi giận run người:

“Không muốn nhìn, ghê chết đi được!”

Tôi vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Thằng bé là con của cô ấy, vậy mà cô ấy còn chán ghét được? Tôi chỉ muốn đánh đuổi vợ đi nhưng không thể. Con trai của tôi sẽ thế nào nếu không có mẹ đây? Nhưng giờ tôi phải làm sao để vợ thay đổi?

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ con, đứa bé vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ con, đứa bé vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

Khi nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng vài phút. Vợ cũ trông trẻ ra vài tuổi, nhìn chẳng khác gì thời tôi và cô ấy mới quen biết nhau. Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng, thoải mái của cô ấy, tôi hiểu thời gian qua cô ấy sống vui vẻ.

Bỏ rơi bạn gái nghèo để lấy vợ giàu, 3 năm sau gặp lại người cũ thay đổi thế này, tôi "ngã quỵ" vì hối hận.

Bỏ rơi bạn gái nghèo để lấy vợ giàu, 3 năm sau gặp lại người cũ thay đổi thế này, tôi "ngã quỵ" vì hối hận.

Phản xạ cực nhanh, mẹ cứu con trai thoát nạn trước đầu ô tô khiến người xem thót tim

Phản xạ cực nhanh, mẹ cứu con trai thoát nạn trước đầu ô tô khiến người xem thót tim

Thấy vợ lấy khăn che mặt cho con bú, tôi giật ra rồi "hóa đá" khi biết ly do thật sự

Thấy vợ lấy khăn che mặt cho con bú, tôi giật ra rồi "hóa đá" khi biết ly do thật sự

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có Tài Vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có Tài Vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ

NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026

NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp may mắn dưới đây trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Danh tính 3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe 'đi làm việc' sau lời dụ dỗ qua mạng

Danh tính 3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe 'đi làm việc' sau lời dụ dỗ qua mạng

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ con, đứa bé vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ con, đứa bé vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi "ngã quỵ" thấy người đang nằm bên trong

Hùng hổ ập vào khách sạn bắt quả tang con dâu ngoại tình, vừa lật tấm chăn lên, tôi "ngã quỵ" thấy người đang nằm bên trong

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc rồi cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc rồi cất luôn số tiền định biếu bà

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Tử vi thứ Năm 19/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ con, đứa bé vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ con, đứa bé vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

Hàng xóm lắp camera chĩa sang nhà, chồng sang hỏi chuyện rồi sốc nặng khi thấy bí mật rợn người của vợ

Sang nhà sếp chúc Tết, tôi "hóa đá" khi thấy con trai sếp có khuôn mặt như đúc từ một khuôn với con mình

Đang hăng máu cùng con dâu đi đánh ghen, mẹ chồng vừa thấy mặt nhân tình của con trai bỗng "biến sắc" rồi lẳng lặng quay xe

Chồng mặt dày đòi vợ đưa 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi ném xấp giấy này vào mặt khiến anh ta "câm nín" ngay lập tức

Chỉ vì một dòng bình luận "dạo" của chồng trên Facebook, tôi rụng rời phát hiện mình đã bị cắm sừng suốt 2 năm qua