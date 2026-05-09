Trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026), 3 con giáp trúng ngay quả đậm, đời sang trang mới, vàng chất đầy kho, tiền nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 09/05/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng ngay quả đậm, đời sang trang mới, vàng chất đầy kho, tiền nhiều không đếm xuể trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026), có Lục Hợp nâng đỡ, con giáp tuổi Tuất trở nên gần gũi, hiền hòa và dễ đồng cảm với mọi người hơn. Nhờ đó mà những mối quan hệ lúc này khá thoải mái, vui vẻ, gia tăng cơ hội gắn kết. Chính Quan là điềm báo tốt mà tuổi Tuất đã mong đợi từ bao lâu nay. Khi mọi thứ suôn sẻ, bản mệnh cũng có được nguồn năng lượng dồi dào đem đến cho sức mạnh để giải quyết mọi nhiệm vụ.

Trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026), 3 con giáp trúng ngay quả đậm, đời sang trang mới, vàng chất đầy kho, tiền nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc dự báo một số rắc rối về chuyện tình cảm mà bản mệnh có thể phải đối mặt trong hôm nay khiến bạn phải khổ tâm quá nhiều. Tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến bạn khó khăn trong việc ra quyết định, bạn vẫn cần thêm chút thời gian để bình tĩnh lại.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026), với tuổi Ngọ, thời gian này rất cần bản mệnh phải nỗ lực nhiều hơn mới mong đạt được mục tiêu như đã đề ra ban đầu. Thách thức xuất hiện có thể khiến bạn lo ngại và chùn bước nhưng đó là những điều cần thiết để có thể đi tới thành công. Đừng nghĩ tới việc dựa dẫm vào ai đó, bạn phải tự mình quyết tâm thì may mắn sẽ tới. 

Trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026), 3 con giáp trúng ngay quả đậm, đời sang trang mới, vàng chất đầy kho, tiền nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài đảm bảo cho những chú Ngựa có một ngày không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Thậm chí nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền không ngơi tay. Dù con giáp này làm nghề gì, người kinh doanh hay công chức làm công ăn lương thì vẫn rủng rỉnh tiền bạc trong tay.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026), được Lục Hợp quý nhân trợ mệnh, người tuổi Dậu có một ngày làm việc năng suất và hăng say. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành triển khai các kế hoạch mới, tạo tiền đề vững chắc cho bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc. Sự hào hứng và niềm đam mê bất tận với công việc cũng là yếu tố mang lại thành công cho con giáp này. 

Trong 2 ngày cuối tuần (9-10/5/2026), 3 con giáp trúng ngay quả đậm, đời sang trang mới, vàng chất đầy kho, tiền nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cũng giúp tình cảm giữa bản mệnh và người ấy thêm hài hòa, hai người có thể nói chuyện với nhau hàng giờ mà không thấy chán. Việc chia sẻ những điều trải qua hàng ngày sẽ giúp cả hai trở nên thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn, ít xảy ra mâu thuẫn.

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