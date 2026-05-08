Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín

Tâm sự gia đình 08/05/2026 22:04

Sau đó, tôi nghe vợ tôi thú thật đã từng sinh con. Cô ấy bị người yêu phản bội nên quyết định nuôi con một mình. Nhưng không may, cái thai bị chết lưu, cô ấy không đón được con chào đời.

Dù tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng trước đêm tân hôn, tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Không phải là ý của tôi, mà là vì vợ tôi nói cô ấy từng bị phản bội nên muốn xem tôi có chân thành với cô ấy hay không.

Tôi không ngại chuyện giữ gìn trước đêm tân hôn, vì tôi thật lòng yêu thương vợ nên tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy. Rồi chúng tôi lấy nhau, chính thức hoàn toàn thuộc về nhau. Tiệc cưới đã tàn, tôi cùng vợ lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng khi thấy cơ thể của vợ dần dần lộ ra trước mắt.

Tôi bất ngờ khi thấy trên bụng của vợ mình có chằng chịt những vết rạn, hai bên đùi của cô ấy cũng có. Tôi bần thần nghĩ đến việc vợ mình đã từng mang thai mới có dấu vết này trên cơ thể. Tôi cũng từng thấy những hình ảnh này trên mạng. Tôi giật mình hiểu ra, vợ tôi đã từng mang thai sao?

Sau đó, tôi nghe vợ tôi thú thật đã từng sinh con. Cô ấy bị người yêu phản bội nên quyết định nuôi con một mình. Nhưng không may, cái thai bị chết lưu, cô ấy không đón được con chào đời.

Đêm tân hôn chết lặng thấy bụng vợ chằng chịt những vết rạn, tôi vừa gặng hỏi đã phải quỵ ngã trước bí mật động trời cô ấy giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi còn nói cô ấy không để tôi biết là vì nghĩ mình không hề làm gì có lỗi với tôi. Đó là quá khứ đã qua, không liên quan tới hiện tại của chúng tôi. Và cô ấy không hề có con riêng, nếu có thì đã nói rõ với tôi. Cô ấy nói muốn giữ mình đến đêm tân hôn là vì muốn chứng thực sự chân thành của tôi, hoàn toàn không có ý giấu giếm.

Tôi quá bất ngờ nên chỉ im lặng. Tôi yêu vợ là thật nhưng tôi vẫn có cảm giác bị cô ấy lừa. Huống hồ, khi nhìn vào những vết rạn trên người vợ, tôi thấy rất khó chịu. Sau đêm tân hôn đó, cả tuần sau đó tôi vẫn chưa chạm vào người của vợ. Tôi có đề nghị vợ đi thẩm mỹ viện để xóa những vết rạn kia đi. Nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy nói đó là một phần quá khứ của mình, cô ấy còn chất vấn tôi sao không thể chấp nhận vợ mình như thế?

Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ yêu cầu của tôi quá đáng với vợ hay sao?

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