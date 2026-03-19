Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có Tài Vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ

Bước qua tháng 2 âm lịch, tuổi Thìn có Thực Thần trợ mệnh nên vận trình tài lộc dồi dào. Các quyết định đầu tư, hợp tác đúng lúc đem lại cho con giáp này nguồn tài chính vững chắc, có thể tính tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn. Bạn cũng có thể mạnh dạn hợp tác hay cải tiến kỹ thuật để cho ra đời mẫu mã hàng hóa đa dạng hơn.

Công việc cố định trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định, dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng cũng không làm bản mệnh nhụt chí, nản lòng.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này cũng đón nhận thêm tin mừng trong vận trình tình duyên của mình. Nhờ quý nhân dẫn lối nên bản mệnh gặp gỡ được nhiều người khác phái, nếu biết tận dụng cơ hội thì biết đâu nhân duyên tới, tuổi Thìn sẽ chẳng còn cô đơn một mình nữa.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước qua tháng 2 âm lịch, sự giúp đỡ của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn nếu đầu tư, làm ăn trong ngày hôm nay. Nhờ có khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác, bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng hứa hẹn.

Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng cá mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên luôn nhận được nhiều sự yêu mến. May mắn hơn, những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn lúc khác.

Hỏa sinh Thổ cho thấy bản mệnh luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái của mình. Đôi bên tranh thủ nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu, trò chuyện. Bạn không bao giờ mắng mỏ con cái dù chúng có làm điều gì không đúng ý mình đi chăng nữa.

Con giáp tuổi Dần

Bước qua tháng 2 âm lịch, tuổi Dần không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Thu nhập ổn định từ công việc chính giúp con giáp này hoàn toàn đủ ăn đủ tiêu, không thiếu thốn gì. Song bản mệnh cần quan tâm là các kế hoạch chi tiêu phải điều chỉnh sao cho hợp lý hơn, có tính toán hơn để tránh lãng phí.

Hãy là người tiêu dùng thông thái, quản lý tài chính thông minh. Ngũ hành Thổ khắc Mộc báo hiệu đường tình duyên của tuổi Dần không khả quan cho lắm. Mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương đang bị nhiều áp lực từ bên ngoài do cả hai quá để ý đến lời người khác nói mà không tin tưởng nửa kia.

Dù trong bất cứ tình huống nào, hãy luôn cho đối phương cơ hội giải thích chứ đừng chỉ nghe lời người ngoài. Bởi nếu không biết cách bảo vệ mối quan hệ của mình, bản mệnh có thể khiến mối duyên vun đắp bấy lâu tan thành mây khói và tổn thương người mà mình từng hứa hẹn yêu thương.

