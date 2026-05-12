Tưởng lấy chồng già 'hết xí quách' để hưởng thái bình, đêm tân hôn tôi 'lê lết' thoát thân vì tình cách này của chồng

Tâm sự 12/05/2026 23:45

Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng. Thế rồi suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì.

Tôi không biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ thế nào. Mới kết hôn được 1 tuần, tôi đã có cảm giác như sống trong địa ngục. Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ nuôi 4 đứa con ăn học nên kinh tế càng ngày càng kiệt quệ.

Sau khi ra trường, tôi làm việc cho một công ty có tên tuổi trên thị trường. Mặc dù mức lương khá tốt nhưng phải phụ bố mẹ nuôi các em ăn học nên tôi chẳng dư đồng nào. Nhiều lúc nhìn lại, tôi chỉ mong muốn sau này lấy được một người chồng có khả năng về kinh tế để đỡ đần gánh nặng gia đình.

 

Năm nay tôi 27 tuổi, trước kia có vài người yêu nhưng đều không đi được đến cuối. Cách đây 3 tháng, một người bạn làm mối cho tôi sếp của cô ấy. Khi đó, tôi nghe bạn giới thiệu rằng anh rất tốt, kinh tế lại ổn định nếu không muốn nói là đại gia, chỉ là tuổi tác hơi cao và đã từng ly dị. 

Tưởng lấy chồng già 'hết xí quách' để hưởng thái bình, đêm tân hôn tôi 'lê lết' thoát thân vì tình cách này của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng. Thế rồi suốt thời gian chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì. Bản thân tôi khi ấy biết chồng mình đã từng trải qua 2 đời vợ, nhưng tôi nghĩ rất đơn giản, rằng có thể họ không hợp nhau nên mới ly dị. Để rồi bây giờ tôi mới hiểu, tại sao họ phải bỏ của chạy lấy người.

Hôm cưới, tôi chỉ mời một người bạn thân đến dự. Mặc dù là bạn trai nhưng chúng tôi đã chơi với nhau quá lâu, cả hai cũng chẳng có gì mờ ám, chỉ là khi tôi về nhà chồng, cậu ấy có nắm tay và dặn dò một số điều. Vậy mà chồng tôi lại để ý. Đêm ấy, anh lôi tôi ra, đánh đến nỗi chẳng còn biết tôi là người vợ mà anh vừa cưới cách đó mấy tiếng. Bản thân tôi thì sợ quá nên nửa đêm liền trốn về nhà.

Gần một tuần nay, tôi vẫn không dám về nhà, bố mẹ thì liên tục bắt ly hôn. Tôi biết mình đã lấy phải chồng vũ phu nhưng không biết thoát ra thế nào, chồng tôi thì dọa sẽ đòi lại 300 triệu tiền anh đã cho tôi từ trước. Theo mọi người, tôi có nên bỏ của chạy lấy người không? 

Vừa hãnh diện khoe vợ ngoan hiền, chú rể "ngã quỵ" ngay tại lễ đường khi thấy đoàn khách 10 người "lạ mặt" tiến vào

Vừa hãnh diện khoe vợ ngoan hiền, chú rể "ngã quỵ" ngay tại lễ đường khi thấy đoàn khách 10 người "lạ mặt" tiến vào

Ngay cả khi cưới nhau, My đã 28 tuổi, đi làm 6 năm nhưng nói không có đồng nào, tôi vẫn chi trả toàn bộ tiền mời cưới, còn đưa cho mẹ vợ cái kiềng vàng để trước mặt bố mẹ tôi, nhà vợ không bị lép vế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chồng bật khóc nức nở khi nghe lời thỉnh cầu cuối cùng của người vợ sắp ra đi: 'Ôm em đi, ngày mai mình không còn cơ hội nữa đâu'

Chồng bật khóc nức nở khi nghe lời thỉnh cầu cuối cùng của người vợ sắp ra đi: 'Ôm em đi, ngày mai mình không còn cơ hội nữa đâu'

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng sốc khi mẹ tôi thản nhiên: "Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới đấy!"

Khinh thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng sốc khi mẹ tôi thản nhiên: "Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới đấy!"

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc rạng sáng, tôi "ngã quỵ" thấy hành động xấu xa của gã chồng giám đốc bấy lâu nay

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Xem thường nhà thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng "ngã quỵ" khi thấy bố cô dâu mở cốp: "Bên trong là 2 tỷ tặng con tôi đấy!"

Xem thường nhà thông gia đi xe máy "cà tàng" đưa dâu, mẹ chồng "ngã quỵ" khi thấy bố cô dâu mở cốp: "Bên trong là 2 tỷ tặng con tôi đấy!"

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Bắt quả tang chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ bình thản nói đúng 1 câu khiến cả hai "mặt cắt không còn giọt máu"

Ngoại tình 2 giờ 24 phút trước
Tham lam muốn cả vợ lẫn bồ, chồng "ngã quỵ" khi cả hai cùng đi đẻ một ngày: Màn đối mặt rúng động ngay cửa phòng sinh

Tham lam muốn cả vợ lẫn bồ, chồng "ngã quỵ" khi cả hai cùng đi đẻ một ngày: Màn đối mặt rúng động ngay cửa phòng sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Lén vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, tôi "ngã quỵ" trước câu nói của em: "Em không chốt cửa vì đợi anh từ lâu rồi"

Lén vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, tôi "ngã quỵ" trước câu nói của em: "Em không chốt cửa vì đợi anh từ lâu rồi"

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Đúng 17h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Vợ khóc nghẹn thấy chồng tỉ mẩn dán từng mảnh giấy đăng ký kết hôn vừa bị xé vụn

Vợ khóc nghẹn thấy chồng tỉ mẩn dán từng mảnh giấy đăng ký kết hôn vừa bị xé vụn

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Dứt tình 10 năm để theo nhân tình, chồng "ngã quỵ" khi vợ đưa ra một thứ: Anh gào khóc nức nở xin được quay lại

Dứt tình 10 năm để theo nhân tình, chồng "ngã quỵ" khi vợ đưa ra một thứ: Anh gào khóc nức nở xin được quay lại

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ vụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang

Thông tin MỚI vụ vụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khinh thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng sốc khi mẹ tôi thản nhiên: "Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới đấy!"

Khinh thông gia quê mùa làm "chật nhà", mẹ chồng sốc khi mẹ tôi thản nhiên: "Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới đấy!"

Dứt tình 10 năm để theo nhân tình, chồng "ngã quỵ" khi vợ đưa ra một thứ: Anh gào khóc nức nở xin được quay lại

Dứt tình 10 năm để theo nhân tình, chồng "ngã quỵ" khi vợ đưa ra một thứ: Anh gào khóc nức nở xin được quay lại

Hào phóng chi 1 tỷ thưởng nóng khi bồ sinh con trai, chồng "ngã quỵ" trước câu nói của vợ: 'Nuôi con tu hú mà anh hào phóng thế?'

Hào phóng chi 1 tỷ thưởng nóng khi bồ sinh con trai, chồng "ngã quỵ" trước câu nói của vợ: 'Nuôi con tu hú mà anh hào phóng thế?'

Vô tình thấy "vết lạ" trên áo chồng khi giặt đồ, vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Vô tình thấy "vết lạ" trên áo chồng khi giặt đồ, vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Vừa cưới được 1 tuần, chồng "ngã quỵ" khi vợ thản nhiên tiết lộ bí mật kinh hoàng giấu kín suốt bấy lâu

Vừa cưới được 1 tuần, chồng "ngã quỵ" khi vợ thản nhiên tiết lộ bí mật kinh hoàng giấu kín suốt bấy lâu

Giỗ đầu ba chồng, tôi "ngã quỵ" thấy mẹ chồng và gã nhân tình trẻ làm hành động này

Giỗ đầu ba chồng, tôi "ngã quỵ" thấy mẹ chồng và gã nhân tình trẻ làm hành động này