Giỗ đầu ba chồng, tôi 'ngã quỵ' thấy mẹ chồng và gã nhân tình trẻ làm hành động này

Tâm sự 12/05/2026 16:15

Trong đó có một chàng trai rất trẻ, mặc sơ mi trắng quần tây đen trông rất bảnh bao. Những người bạn khác của bà thường đến nhà chơi nên tôi biết mặt. Còn anh ta thì tôi mới gặp lần đầu.

Ba chồng tôi mất cách đây đã hơn 10 năm, mẹ vẫn ở vậy nuôi chồng tôi khôn lớn. Mẹ là người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ và cách sống của bà khá phóng khoáng, không đặt nặng lễ nghi. Vì vậy tôi về làm dâu cũng khá thoải mái, ít gặp mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gay gắt. 

Mẹ chồng tôi là người khá quan tâm đến vẻ ngoài. Mỗi ngày bà đều dậy sớm tập thể dục, ăn uống rất khoa học. Vì vậy mà bà trông rất trẻ, ai nhìn vào cũng nghĩ bà chỉ tầm 40 dù đã ngoài 50 tuổi. 

Tôi vẫn nghĩ bà sẽ ở vậy suốt đời, bởi từ khi về làm dâu, tôi chẳng thấy bà qua lại với người đàn ông nào. Nào ngờ lần đó, tôi vô tình thấy những hành động kỳ lạ của mẹ và chàng “phi công trẻ” ở ngoài sân vườn.

Hôm đó là ngày giỗ của ba chồng tôi, mẹ mời rất nhiều bạn bè. Trong đó có một chàng trai rất trẻ, mặc sơ mi trắng quần tây đen trông rất bảnh bao. Những người bạn khác của bà thường đến nhà chơi nên tôi biết mặt. Còn anh ta thì tôi mới gặp lần đầu.

Ban đầu, tôi cũng hơi thắc mắc về anh ta. Nhưng vì khách khứa đông, tôi phải phụ giúp chạy tới chạy lui nên quên luôn. Bận rộn cả buổi sáng, đến tận trưa tôi mới có thời gian rảnh. Những người bạn của mẹ thì ăn uống xong đều tụ tập lại hát karaoke. Còn mẹ và chàng trai kia thì không thấy đâu.

Giỗ đầu ba chồng, tôi 'ngã quỵ' thấy mẹ chồng và gã nhân tình trẻ làm hành động này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tò mò nên đi khắp nơi để tìm. Vừa đến sân sau, tôi bất ngờ nhìn thấy "cảnh nóng". Ở góc khuất sau bụi cây, tôi thấy mẹ chồng ngồi hẳn lên đùi anh ta, cả hai hôn nhau đắm đuối. Tôi vô cùng sốc vì không nghĩ mẹ chồng lại làm điều này ngay tại nhà mình, ngay trong ngày giỗ của người chồng đã khuất. 

Sau nụ hôn nồng cháy, bà đưa cho chàng trai kia một số tiền. Cả hai cười nói một lúc thì bạn bè của mẹ chồng tôi ra kéo vào nhà hát hò. Chàng trai trẻ lấy khăn lau vết son còn vương trên miệng rồi gọi điện thoại cho ai đó.

- Anh lấy được tiền rồi, bà già đó chỉ cần hôn, ôm vài cái là muốn bao nhiêu cũng được. Đợi anh, anh về dẫn em đi mua chiếc túi em thích.

Sau đó, anh ta cầm tiền nhanh chóng rời khỏi nhà. Tôi lờ mờ nhận ra được anh ta chẳng có ý tốt và đang bắt cá hai tay. Nhưng tôi không biết nói với mẹ chồng như thế nào. Tôi sợ bà xấu hổ khi con dâu biết chuyện tình ái của mình. Bên cạnh đó, tôi lại không muốn mẹ chồng bị gã "phi công trẻ" tiếp tục moi tiền. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vợ mang thai 5 tháng vẫn "bất chấp" nịt bụng, chồng "ngã quỵ" nghe bác sĩ thông báo một tin chấn động ngày đi siêu âm

Vợ mang thai 5 tháng vẫn "bất chấp" nịt bụng, chồng "ngã quỵ" nghe bác sĩ thông báo một tin chấn động ngày đi siêu âm

4 tháng trước, vợ tôi phát hiện mình có thai. Đứa con này là ngoài ý muốn, nhưng chúng tôi không hề có ý định sẽ phá bỏ. Chỉ là trong tình cảnh này, việc có thêm con sẽ làm gánh nặng gia tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối tuần này (16/5-17/5), 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát ngân khố, hối hả gánh vàng về nhà, không ngừng có tiền mua xe tậu nhà

Cuối tuần này (16/5-17/5), 3 con giáp được Thần Tài mở kho phát ngân khố, hối hả gánh vàng về nhà, không ngừng có tiền mua xe tậu nhà

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Bạo gan mua nhà cho nhân tình ngay sát vách, chồng "ngã quỵ" trước món quà đáp lễ của người vợ hiền lành

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Xuất hiện các dải màu hồng, xanh lam, tím và vàng óng ánh trên bầu trời khiến người dân phấn khích

Xuất hiện các dải màu hồng, xanh lam, tím và vàng óng ánh trên bầu trời khiến người dân phấn khích

Video 1 giờ 24 phút trước
Em dâu "vừa ăn cướp vừa la làng" đổ tội cho chị dâu nghèo, ai ngờ một sơ suất nhỏ khiến cả nhà "hóa đá" khi biết hung thủ thực sự

Em dâu "vừa ăn cướp vừa la làng" đổ tội cho chị dâu nghèo, ai ngờ một sơ suất nhỏ khiến cả nhà "hóa đá" khi biết hung thủ thực sự

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Bước qua ngày 15/5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, Tài-Danh-Lộc đỏ rực, vạn sự như ý, đổi đời giàu sang

Bước qua ngày 15/5 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, Tài-Danh-Lộc đỏ rực, vạn sự như ý, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Con trai 6 tuổi tử vong vì viêm màng não, lời tiễn biệt gây xúc động của người mẹ

Con trai 6 tuổi tử vong vì viêm màng não, lời tiễn biệt gây xúc động của người mẹ

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đau đớn đón tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "ngã quỵ" khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Đau đớn đón tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "ngã quỵ" khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đang đi bộ, người dân bắt gặp cảnh một con trăn nuốt chửng một con nai và cố gắng băng qua đường

Đang đi bộ, người dân bắt gặp cảnh một con trăn nuốt chửng một con nai và cố gắng băng qua đường

Video 2 giờ 24 phút trước
Danh tính công nhân bị bức tường quán cà phê đè tử vong

Danh tính công nhân bị bức tường quán cà phê đè tử vong

Đời sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Thông tin MỚI vụ vụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang

Thông tin MỚI vụ vụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau đớn đón tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "ngã quỵ" khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Đau đớn đón tro cốt chồng từ nước ngoài về, tôi "ngã quỵ" khi nhìn tấm ảnh gắn kèm bình tro

Vừa hãnh diện khoe vợ ngoan hiền, chú rể "ngã quỵ" ngay tại lễ đường khi thấy đoàn khách 10 người "lạ mặt" tiến vào

Vừa hãnh diện khoe vợ ngoan hiền, chú rể "ngã quỵ" ngay tại lễ đường khi thấy đoàn khách 10 người "lạ mặt" tiến vào

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn