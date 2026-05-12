Dứt tình 10 năm để theo nhân tình, chồng "ngã quỵ" khi vợ đưa ra một thứ: Anh gào khóc nức nở xin được quay lại

Tâm sự 12/05/2026 21:00

Cuộc cãi vã của hai vợ chồng cứ thế ngày càng lớn hơn, nó bắt đầu từ những vết nứt nhỏ rồi dần dần hình thành cả mảng đổ vỡ lớn. Phúc từ người chồng có trách nhiệm quay sang chán về nhà nghe vợ cằn nhằn, thế là chuyện gì đến cũng đến.

Yêu nhau 7 năm thì Phúc và Liên quyết định kết hôn, ngày cưới Phúc rớm nước mắt hứa hẹn với bố mẹ, họ hàng hai bên rằng cả đời này sẽ chỉ yêu thương mình Liên. Tình yêu sâu đậm của hai người khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Liên lần lượt sinh cho chồng 2 đứa con trai kháu khỉnh, cuộc sống hôn nhân tuy không còn lãng mạn như hồi mới cưới nhưng Liên vẫn luôn cố gắng làm mới mình để giữ chồng.

 

Nhưng rồi vợ chồng Liên thường xuyên cãi nhau, mà lý do thì vô cùng nhỏ nhặt. Cả ngày đi làm vất vả, tối về Liên muốn chồng cùng phụ mình chuyện cơm nước, tắm rửa cho con. Nhưng Phúc thì lại cứ nằm ì ra ghế.

"Anh bỏ điện thoại xuống chơi với con để em còn đi nấu bữa tối chứ? Sao anh không biết thương em gì cả''.

Vợ vừa dứt lời thì Phúc tức giận quát:

"Rõ ràng mấy năm nay em vẫn tự làm hết những công việc này còn gì, sao giờ em than vãn, kêu ca nhiều thế hả. Em cứ như này anh chán lắm''.

Cuộc cãi vã của hai vợ chồng cứ thế ngày càng lớn hơn, nó bắt đầu từ những vết nứt nhỏ rồi dần dần hình thành cả mảng đổ vỡ lớn. Phúc từ người chồng có trách nhiệm quay sang chán về nhà nghe vợ cằn nhằn, thế là chuyện gì đến cũng đến. Phúc ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp khác.

Dứt tình 10 năm để theo nhân tình, chồng 'ngã quỵ' khi vợ đưa ra một thứ: Anh gào khóc nức nở xin được quay lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu Phúc tìm đến cô gái kia chỉ là để tâm sự, trải lòng về cuộc hôn nhân mệt mỏi của mình, nhưng rồi càng ngày Phúc càng mê mẩn nhân tình của mình. Anh bất chấp lời thề yêu vợ đến hết đời để lén lút qua lại với cô gái kia.

Liên dần cảm nhận sự thay đổi từ chồng mình, nhiều lúc cô thấy vết son trên cổ áo chồng rồi mùi nước hoa phụ nữ phả ra từ người chồng. Hôm đó sau bữa cơm tối cô nói bóng gió:

"Anh này, chị bạn em vừa ly hôn chồng đấy. Chị ấy phát hiện chồng ngoại tình, mọi người khuyên nhủ chị ấy nên bỏ qua cho chồng. Nhưng em thì nghĩ khác, nếu như đàn ông đã ngoại tình thì cũng giống như bát nước hắt đi. Có hốt lại thì cũng chỉ toàn cặn bã''.

Lúc nghe xong câu đó Phúc đột nhiên im lặng vài giây rồi thốt lên:

''Suy cho cùng thì chồng ngoại tình do vợ không tốt khiến chồng chán cả thôi. Đàn ông đâu phải tự dưng mà đi ngoại tình''.

Liên bật cười chua xót sau câu chồng nói, lý do là bởi cô đang nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì khiến chồng phản bội.

Một hôm thức dậy giữa đêm vì con ốm, Liên thấy chồng trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho bồ. Những lời lẽ ngọt ngào, ân cần mà Phúc dành cho nhân tình khiến Liên không chịu nổi Liên lập tức mở cửa lao vào. Nước mắt cô tuôn rơi nhưng Phúc vẫn lạnh lùng tuyên bố:

"Em biết chuyện anh có người khác rồi đúng không? Vậy mình ly hôn đi, anh biết mình có lỗi với mẹ con em, nhưng anh thật sự yêu cô ấy''.

Phúc bỏ đi để lại mình Liên ngồi trơ trọi ở đó, với Liên mọi thứ thật quá kinh khủng. Cô còn rất yêu chồng, cô không muốn ly hôn, tổ ấm mà cô gây dựng lâu nay không thể đổ vỡ như vậy được.

Sáng hôm sau Phúc đã dọn đồ đến ở với nhân tình, những ngày sau đó anh vẫn về nhà nhưng chỉ để gặp mặt con rồi lấy đồ đạc cá nhân chứ không nói chuyện với vợ.

''Anh quyết định kỹ rồi chứ? Là muốn bỏ mẹ con em để đến với cô ta?''.

''Ừ, anh nghĩ kỹ rồi''.

''Anh ngồi xuống, mình nói chuyện với nhau thêm một lần nữa đã. Rồi em sẽ ký đơn ly hôn và giải thoát cho anh''.

Phúc nhìn chằm chằm vào vợ, chưa bao giờ anh thấy vợ bình tĩnh như vậy. Còn Liên thì đứng nhìn mình trong gương, cô kéo váy ngủ tuột xuống rồi chỉ vào chiếc bụng mỡ của mình:

''Trông nó thật xấu xí, anh nhỉ? Em nhớ năm em 20 tuổi gặp anh, lúc đó em xinh đẹp và thật sự quyến rũ. Vậy mà sau 10 năm, hôn nhân tàn phá cơ thể em ra nông nỗi này. Nếu như 10 năm qua em không sống vì chồng vì con vì tất cả mọi người mà thay vào đó chăm chút, yêu bản thân em hơn. Thì có lẽ giờ em còn xinh đẹp hơn cả nhân tình của anh bây giờ. Sau này anh và bồ cưới nhau để xem 10 năm sau cô ta cũng bươn chải, hi sinh, vất vả như em. Liệu đến lúc đó anh còn si mê như bây giờ hay không?".

Liên vừa dứt lời thì chồng bật khóc, anh ngước lên nhìn ảnh cưới của hai người rồi thốt lên:

"Anh xin lỗi em vợ à''.

Phúc để lại cho Liên tất cả từ nhà đến xe, nhưng đâu biết được rằng Liên vốn không cần những thứ đó. Khổ tâm của người vợ chính là chồng có thể thấu hiểu cho tất cả phụ nữ thiên hạ nhưng lại không thể hiểu nỗi đau của một người vợ bên đời mình.

Hào phóng chi 1 tỷ thưởng nóng khi bồ sinh con trai, chồng "ngã quỵ" trước câu nói của vợ: 'Nuôi con tu hú mà anh hào phóng thế?'

Hào phóng chi 1 tỷ thưởng nóng khi bồ sinh con trai, chồng "ngã quỵ" trước câu nói của vợ: 'Nuôi con tu hú mà anh hào phóng thế?'

Rồi cũng đến ngày cô bồ sinh con trai, Bình sung sướng lắm, cười hớn ha hớn hở, ngày nào ở bên cạnh bồ để chăm sóc. Nhìn cảnh đó mà Lam ứa nước mắt, chỉ vì cô sinh con gái nên ngày trở dạ chồng mặc kệ, khi con ra đời anh ta cũng không thèm bế bồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 28 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm