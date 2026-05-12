Bị chồng cũ miệt thị ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả bằng một câu nói 'vàng mười' khiến đối phương câm nín

Tâm sự gia đình 12/05/2026 18:00

Có lần, chị gặp lại chồng cũ ở một quán ăn quen thuộc. Anh ngồi cùng bạn bè, nói chuyện rất lớn tiếng. Chị ngồi bàn bên cạnh nhưng anh không biết.

Chị và anh ly hôn đã hơn 2 năm nay. Chị một mình nuôi con, trở thành mẹ đơn thân và giành quyền nuôi con. Còn anh thì nhanh chóng có vợ mới. Mỗi tháng anh vẫn chu cấp cho mẹ con chị, nhưng không thấm vào đâu. Chị phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi con.

Sau ly hôn, chị bắt đầu một cuộc sống mới. Chị bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, trang điểm khi đi ra đường, quần áo, tóc tai cũng gọn gàng hơn trước. Không còn phải phục vụ chồng và gia đình chồng, chị có thời gian yêu thương bản thân mình hơn. Đúng thật, đàn bà xinh đẹp nhất là khi không thuộc về bất cứ ai. Đàn bà sau ly hôn như chị sống hạnh phúc hơn cả khi còn có chồng.

 

Có lần, chị gặp lại chồng cũ ở một quán ăn quen thuộc. Anh ngồi cùng bạn bè, nói chuyện rất lớn tiếng. Chị ngồi bàn bên cạnh nhưng anh không biết.

Chị không có ý định chào hỏi nên nhắm mắt làm ngơ, xem như không quen biết. Nhưng một lát sau, tự dưng trong câu chuyện của anh lại xuất hiện tên chị. Anh còn nói rất lớn tiếng.

Bị chồng cũ miệt thị ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả bằng một câu nói 'vàng mười' khiến đối phương câm nín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Vợ cũ của tao xấu lắm, suốt ngày ăn mặc lôi thôi, tóc tai thì rối xù nhìn mà phát chán, nghĩ lại ly hôn là quyết định sáng suốt.

Tiếp theo là một tràng cười khả ố của đám bạn. Trong lòng giận sôi nhưng chị cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến bàn anh nở một nụ cười thật tươi.

- Đã lâu không gặp.

Những người bạn của anh ồ lên, có người đẩy tay anh rồi hỏi nhỏ.

- Cô em nào xinh vậy mày?

Anh ta choáng váng khi nhìn thấy chị, không thể ngờ vợ cũ của mình xinh đẹp đến thế. Nghĩ đến lời chê bai lúc nãy, anh ta hơi lúng túng. Không đợi anh trả lời người bạn kia, chị đã tự giới thiệu.

- Chào các anh, tôi chính là cô “vợ cũ xấu xí” mà khi nãy anh ấy nói đó.

Anh ta cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn bất cứ ai. Trước khi đi, chị còn nói thêm.

- Bao lâu nay anh vẫn vậy, cái tính đàn bà vẫn không thay đổi. May mà tôi ly hôn sớm để có thể xinh đẹp như bây giờ. Nếu còn ở bên anh, có lẽ tôi vẫn mãi "xấu xí" thật.

Nói xong chị thản nhiên rời đi, bỏ lại anh với đám bạn đang ngơ ngác. 

Em dâu "vừa ăn cướp vừa la làng" đổ tội cho chị dâu nghèo, ai ngờ một sơ suất nhỏ khiến cả nhà "hóa đá" khi biết hung thủ thực sự

Em dâu "vừa ăn cướp vừa la làng" đổ tội cho chị dâu nghèo, ai ngờ một sơ suất nhỏ khiến cả nhà "hóa đá" khi biết hung thủ thực sự

Tối hôm đấy, hai vợ chồng vừa ra ngoài đi dạo về thì mẹ chồng mặt nặng như chì kêu vào họp gia đình. Tôi hơi lo ngồi cạnh chồng. Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm hỏi thẳng tôi có lấy đôi bông tai của bà không.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 13/5/2026, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc đúng ngày 13/5/2026, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đang ở cữ tại nhà ngoại, tôi "ngã quỵ" khi bắt gặp hành động kỳ lạ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ qua camera

Đang ở cữ tại nhà ngoại, tôi "ngã quỵ" khi bắt gặp hành động kỳ lạ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ qua camera

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Bị chồng cũ miệt thị ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả bằng một câu nói "vàng mười" khiến đối phương câm nín

Bị chồng cũ miệt thị ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả bằng một câu nói "vàng mười" khiến đối phương câm nín

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Vô tình khởi động chiếc điện thoại cũ bỏ xẻ xó suốt 3 năm, chồng "ngã quỵ" trước bí mật mà vợ luôn giấu kín

Vô tình khởi động chiếc điện thoại cũ bỏ xẻ xó suốt 3 năm, chồng "ngã quỵ" trước bí mật mà vợ luôn giấu kín

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Tủ quần áo đẹp thiết kế riêng: Giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn tại Fitin.vn

Tủ quần áo đẹp thiết kế riêng: Giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn tại Fitin.vn

Không gian sống 3 giờ 12 phút trước
Va chạm giao thông khiến xe ô tô biến dạng khi đâm vào cây xanh trên dải phân cách, tài xế tử vong

Va chạm giao thông khiến xe ô tô biến dạng khi đâm vào cây xanh trên dải phân cách, tài xế tử vong

Video 3 giờ 17 phút trước
Gợi ý 5 mẫu đồng hồ Citizen tặng Mẹ: Bền đẹp, sang trọng, sale sốc 30%

Gợi ý 5 mẫu đồng hồ Citizen tặng Mẹ: Bền đẹp, sang trọng, sale sốc 30%

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Vô tình thấy "vết lạ" trên áo chồng khi giặt đồ, vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Vô tình thấy "vết lạ" trên áo chồng khi giặt đồ, vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ vụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang

Thông tin MỚI vụ vụ ông bị bỏ lại ở chùa cùng lá thư nhờ cưu mang

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang ở cữ tại nhà ngoại, tôi "ngã quỵ" khi bắt gặp hành động kỳ lạ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ qua camera

Đang ở cữ tại nhà ngoại, tôi "ngã quỵ" khi bắt gặp hành động kỳ lạ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ qua camera

Vô tình khởi động chiếc điện thoại cũ bỏ xẻ xó suốt 3 năm, chồng "ngã quỵ" trước bí mật mà vợ luôn giấu kín

Vô tình khởi động chiếc điện thoại cũ bỏ xẻ xó suốt 3 năm, chồng "ngã quỵ" trước bí mật mà vợ luôn giấu kín

Em dâu "vừa ăn cướp vừa la làng" đổ tội cho chị dâu nghèo, ai ngờ một sơ suất nhỏ khiến cả nhà "hóa đá" khi biết hung thủ thực sự

Em dâu "vừa ăn cướp vừa la làng" đổ tội cho chị dâu nghèo, ai ngờ một sơ suất nhỏ khiến cả nhà "hóa đá" khi biết hung thủ thực sự

Vợ mang thai 5 tháng vẫn "bất chấp" nịt bụng, chồng "ngã quỵ" nghe bác sĩ thông báo một tin chấn động ngày đi siêu âm

Vợ mang thai 5 tháng vẫn "bất chấp" nịt bụng, chồng "ngã quỵ" nghe bác sĩ thông báo một tin chấn động ngày đi siêu âm

Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng reo hò vì sắp được làm bố mà không biết bí mật vợ đang giấu kín.

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng reo hò vì sắp được làm bố mà không biết bí mật vợ đang giấu kín.