Tủ quần áo đẹp thiết kế riêng: Giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn tại Fitin.vn

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong tư duy thiết kế nội thất. Đồng thời với yếu tố tính thẩm mỹ, người dùng quan tâm đến tính bền vững, công nghệ, sự linh hoạt. Phù hợp cho không gian sống ngày càng thu hẹp tại các đô thị lớn.

Được ưu tiên hàng đầu là chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine chống ẩm, Laminate vân gỗ tự nhiên. Đặc biệt, không thể không kể đến gỗ tái chế.

Kích thước tủ có sự linh hoạt hơn với nhiều module theo dạng ghép nối. Nhằm thay đổi dễ dàng khi gia đình có thêm thành viên hoặc chuyển nhà.

Hiện nay, tủ quần áo có đa dạng mẫu mã và giá thành. Nhưng để chọn được một thiết kế vừa đẹp, vừa hài hòa không gian lại không hề dễ. Cần có sự cân nhắc kỹ về kích thước, màu sắc và kiểu dáng.

Vì vậy, xu hướng thiết kế theo yêu cầu ngày càng được ưa chuộng. Nhằm tối ưu không gian, đúng nhu cầu.

Các mẫu tủ quần áo nổi bật năm 2026

Tủ quần áo cánh mở

Tủ quần áo cánh mở từng bị xem là “lỗi thời” vì chiếm diện tích.

Tuy nhiên, với hàng loạt cải tiến thông minh, dòng tủ này đang dần hồi sinh mạnh mẽ và khiến nhiều người bất ngờ.

Thay vì dùng những tấm gỗ dày cộp, cánh tủ được làm mỏng nhẹ hơn nhờ công nghệ bản lề giảm chấn.

Nhiều mẫu còn được tích hợp hệ thống đèn LED, cảm biến tự động bật khi mở cửa. Giúp việc sử dụng tiện nghi hơn rất nhiều.

Tủ quần áo cánh lùa

Trong suốt nhiều năm liền, tủ cánh lùa luôn chiếm lĩnh phân khúc chung cư và nhà phố diện tích nhỏ.

Sang năm 2026, kiểu tủ này tiếp tục giữ vững vị thế nhờ cải tiến công nghệ. Chẳng hạn như hệ ray trượt bánh lăn bi kín, chống bụi và tự bôi trơn.

Về thẩm mỹ, kính cường lực kết hợp khung nhôm Xingfa màu đen mờ hoặc champagne đang dẫn đầu xu hướng. Mang lại vẻ ngoài tối giản nhưng sang trọng.

Tủ quần áo kính

Nhờ giá thành giảm mạnh và công nghệ sản xuất trong nước đã bắt kịp thế giới. Năm 2026, tủ quần áo cánh kính sẽ phổ biến ở mọi phân khúc từ trung cấp đến cao cấp.

Các gam màu kính xám khói, kính trà kết hợp khung nhôm đen mang lại vẻ đẹp hiện đại. Khi tích hợp đèn LED, chiếc tủ trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian.

Tủ quần áo kịch trần

Khi không gian sống ngày càng quý giá, tủ quần áo kịch trần là giải pháp hoàn hảo để giải phóng diện tích. Thiết kế tận dụng tối đa chiều cao không gian, mở rộng diện tích lưu trữ. Tạo cảm giác gọn gàng, liền mạch cho tổng thể phòng ngủ.

