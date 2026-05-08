“Gánh” lãi vay thay khách hàng, Vinhomes đang giải “bài toán” hóc búa nhất ngành bất động sản

TS. Trần Xuân Lượng hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam. Đồng thời là giảng viên ngành bất động sản của nhiều trường đại học lớn.

- Gần đây, Vinhomes triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong thời gian lên tới 5 năm, gây chú ý lớn trên thị trường. Theo ông, vì sao chính sách này lại tạo hiệu ứng mạnh đến vậy trong bối cảnh hiện nay?

Vinhomes hóa giải “nỗi ám ảnh” lớn nhất của người mua nhà

Lãi suất luôn là một “huyệt đạo" của thị trường bất động sản. Đây là biến số chi phối trực tiếp đến chi phí vốn, khả năng hấp thụ sản phẩm và tâm lý ra quyết định của người mua. Với “nước cờ” này của Vinhomes, tôi đánh giá cao dưới ba góc độ.

Trước hết, đây là giải pháp giúp “giảm sốc” tài chính một cách hiệu quả, đặc biệt phù hợp với người mua ở thực cũng như nhóm nhà đầu tư còn thận trọng, lưỡng lự.

Chính sách này hoạt động như một liều thuốc "giải nén tâm lý". Trong nhiều giai đoạn nhạy cảm, thứ đóng băng dòng tiền không hẳn là giá nhà mà là nỗi ám ảnh về rủi ro lãi suất thả nổi. Khi nút thắt e ngại này được tháo gỡ, dòng tiền sẽ được khơi thông và chảy về thị trường địa ốc.

Chính sách hỗ trợ lãi suất đã góp phần giúp 80% giỏ hàng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được “quét sạch” sau 24 giờ.

Cuối cùng, việc một "ông lớn" sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận để gánh vác rủi ro cùng khách hàng trong suốt nửa thập kỷ là một tuyên ngôn mạnh mẽ về độ cam kết. Thay vì cạnh tranh bằng sản phẩm, vấn đề đặt lên bàn cân sẽ là năng lực thực thi và khả năng đồng hành cùng khách hàng trong các giai đoạn khó khăn.

- Điều đó phản ánh điều gì về doanh nghiệp, thưa ông?

Đây là một bước ngoặt lớn trong tư duy quản trị. Chúng ta đã không còn những doanh nghiệp Việt Nam thụ động, ngồi chờ thị trường tự "chữa lành". Sự chủ động của Vinhomes là một tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện sự dịch chuyển rõ nét từ tư duy thích ứng sang tư duy dẫn dắt.

Để làm được điều này, đòi hỏi doanh nghiệp phải sở hữu một nền tảng nội lực cực kỳ vững chắc.

Đó còn là câu chuyện của tầm nhìn hệ sinh thái. Bán xong một căn nhà không phải là điểm kết thúc. Mục tiêu cao nhất là phải neo giữ niềm tin của cư dân và nhà đầu tư trong suốt vòng đời của tài sản. Bắt đầu từ khoảnh khắc đặt bút ký hợp đồng, trải nghiệm sống mỗi ngày cho đến khi tài sản sinh lời tích lũy.

Các siêu đô thị đang “kích tốc chạy” dòng vốn trong nền kinh tế

- Vinhomes hiện theo đuổi chiến lược phát triển các siêu đô thị quy mô lớn, tích hợp đầy đủ tiện ích và định hướng ESG++. Xu hướng này sẽ định hình lại diện mạo đô thị ra sao trong dài hạn?

Đó là sự chuyển mình tất yếu hướng tới một cấu trúc đô thị đồng bộ, nơi người ta không chỉ xây những khối bê tông, mà kiến tạo nên những hệ sinh thái sống trọn vẹn.

Tác động đầu tiên và dễ thấy nhất là sự thăng hạng của chất lượng sống. Các dự án đơn lẻ đang lùi bước, nhường chỗ cho mô hình siêu đô thị tích hợp - nơi giáo dục, y tế, thương mại và không gian xanh đan xen chặt chẽ với nơi ở.

Kế đến là hiệu ứng "vết dầu loang" về giá trị. Một siêu đô thị được quy hoạch bài bản không chỉ tự nâng giá trị của chính nó, mà còn đánh thức tiềm năng của những vùng phụ cận, qua đó “vẽ lại” bản đồ phân bố dân cư.

Ở bình diện vĩ mô, đây là tấm danh thiếp để quốc gia nâng cao sức hấp dẫn dòng vốn FDI. Các nhà đầu tư sành sỏi quốc tế giờ đây nhìn vào Việt Nam không chỉ qua những con số tăng trưởng mà còn “đo lường” dựa trên hạ tầng, khả năng kết nối liên vùng và tiêu chuẩn môi trường sống.

Vinhomes là chủ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam kiến tạo những siêu đô thị ESG++.

Trong tương lai, những giá trị bền vững mà Vinhomes đang theo đuổi như ESG++ sẽ không còn là thông điệp xa vời mà là bộ lọc khắt khe để đón nhận những dòng vốn chất lượng cao. Tuy nhiên, đây không thể là nỗ lực của riêng một doanh nghiệp. “Trái ngọt” chỉ thực sự đến khi có sự đồng hành, kiến tạo của Nhà nước trong các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi, đặc biệt là về nguồn vốn.

-Khi nhịp đập của thị trường bất động sản sôi động trở lại, nền kinh tế sẽ được hưởng lợi như thế nào?

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được cấu thành bởi 4 trụ cột: Tiêu dùng (C), Đầu tư (I), Chi tiêu Chính phủ (G) và Xuất khẩu ròng (NX).

Bất động sản không đứng độc lập, lĩnh vực này bắt rễ sâu vào cả hai trụ cột là "Tiêu dùng" và "Đầu tư", đồng thời sở hữu hệ số lan tỏa bậc nhất trong nền kinh tế.

Tâm chấn của sự lan tỏa là sự bùng nổ của lực cầu tiêu dùng và đầu tư trực tiếp. Những dòng tiền tích lũy bấy lâu sẽ đổ vào việc mua nhà ở thực, nâng cấp không gian sống hoặc tích sản.

Vòng sóng thứ hai sẽ lập tức đánh thức hàng chục ngành công nghiệp phụ trợ đang nằm chờ. Từ những mẻ thép, bao xi măng tại công trường, đến dịch vụ thiết kế, nội thất, logistics và kéo theo đó là sự sôi động của hệ thống tín dụng, bảo hiểm.

Vòng sóng lớn nhất chính là niềm tin. Bất động sản là chiếc “phong vũ biểu” của nền kinh tế. Khi thị trường tươi sáng, tinh thần đó sẽ tác động mạnh tới tâm lý của hàng triệu nhà đầu tư, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo đà cho một chu kỳ tăng trưởng mới rực rỡ hơn.

Xin cảm ơn ông!