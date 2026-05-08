Trong lúc làm việc, một công nhân ở Gia Lai không may bị cuốn vào máy xay mủ cao su dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/5, UBND xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai, cho hay trong lúc làm việc anh R.M.J. (SN 1992, trú tại xã Ia Dom, Gia Lai), công nhân chế biến mủ cao su tại Công ty cổ phần Chánh Tây Gia Lai, không may bị cuốn vào máy xay mủ cao su dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 7/5, anh J. đến nhà máy thuộc Công ty cổ phần Chánh Tây Gia Lai ở xã Bàu Cạn để thực hiện công việc cào mủ cao su xuống máy xay.

Trong lúc làm việc, nam công nhân này bị máy xay mủ cao su cuốn vào trong, dẫn đến tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công ty cổ phần Chánh Tây Gia Lai đã đến công an trình báo sự việc.

Thời điểm anh J. làm việc trên máy xay mủ cao su được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ một phần kinh phí để lo hậu sự.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp Công an xã Bàu Cạn và các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

