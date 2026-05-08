Công an mời làm việc người đàn ông bạo hành con riêng của 'vợ hờ'

Đời sống 08/05/2026 05:30

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan clip camera ghi lại cảnh người đàn ông dùng tay đánh tới tấp cháu trai lan truyền trên mạng, ngày 7/5, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ hờ xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Theo Công an phường Dĩ An, L.T.K.L. (50 tuổi, ngụ phường Tân Bình) và B.T.Q. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cháu T.G.T. (14 tuổi) là con trai riêng của bà L..

Người đàn ông bạo hành con riêng của ‘vợ hờ’ ở TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua xác minh, Q. thường say xỉn về đánh đập bà L. và cháu T. nhiều lần.

Riêng về đoạn clip trên mạng xã hội Facebook là do bà L. cung cấp cho gia đình cha ruột của cháu T. để đăng tải lên mạng xã hội vì bức xúc.

Hiện tại Công an phường đã triệu tập Q. lên trụ sở công an làm việc, thu thập, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Bước đầu Q. đã thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ hờ như clip đã lan truyền trên mạng.

Trong giai đoạn bùng nổ công nghệ, mua hàng online đang trở thành xu thế, tuy nhiên người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng để tránh được những hệ lụy từ môi trường mạng.

