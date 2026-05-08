Công an mời làm việc người đàn ông bạo hành con riêng của 'vợ hờ'

Đời sống 08/05/2026 05:30

Ngày 7/5, Công an phường Dĩ An, TP.HCM cho biết đang làm rõ vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ hờ xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan clip camera ghi lại cảnh người đàn ông dùng tay đánh tới tấp cháu trai lan truyền trên mạng, ngày 7/5, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ hờ xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Theo Công an phường Dĩ An, L.T.K.L. (50 tuổi, ngụ phường Tân Bình) và B.T.Q. (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cháu T.G.T. (14 tuổi) là con trai riêng của bà L..

Công an mời làm việc người đàn ông bạo hành con riêng của 'vợ hờ' - Ảnh 1
Người đàn ông bạo hành con riêng của ‘vợ hờ’ ở TP.HCM - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua xác minh, Q. thường say xỉn về đánh đập bà L. và cháu T. nhiều lần.

Riêng về đoạn clip trên mạng xã hội Facebook là do bà L. cung cấp cho gia đình cha ruột của cháu T. để đăng tải lên mạng xã hội vì bức xúc.

Hiện tại Công an phường đã triệu tập Q. lên trụ sở công an làm việc, thu thập, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Bước đầu Q. đã thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ hờ như clip đã lan truyền trên mạng.

Nghiện mua hàng online: Tiện lợi đi kèm những hệ lụy cần cảnh giác

Nghiện mua hàng online: Tiện lợi đi kèm những hệ lụy cần cảnh giác

Trong giai đoạn bùng nổ công nghệ, mua hàng online đang trở thành xu thế, tuy nhiên người tiêu dùng cũng nên cẩn trọng để tránh được những hệ lụy từ môi trường mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành con riêng bạo hành trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 43 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong