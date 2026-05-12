Đang ở cữ tại nhà ngoại, tôi 'ngã quỵ' khi bắt gặp hành động kỳ lạ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ qua camera

Tâm sự gia đình 12/05/2026 18:15

Tôi cứ tưởng anh là người chồng tốt, đàng hoàng nào ngờ hành động của anh dành cho cô bé giúp việc khiến tôi ngã ngửa. Thì ra người đàn ông tử tế trước mặt tôi sau lưng lại làm những chuyện đồi bại như vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm nay, có một đứa con trai đầu lòng. Hiện tôi đang mang thai đứa thứ hai. Anh lo cho tôi đủ thứ, từ thuốc bổ đến việc đưa đi khám định kỳ. Anh chưa bao giờ để tôi đi khám một mình.  

Trong thời gian mang thai, cơ thể tôi yếu nên đành mướn người giúp việc phụ việc nhà. Hàng xóm giới thiệu cho vợ chồng tôi một cô bé khoảng chừng 16, 17 tuổi.

Gia cảnh cô bé khó khăn, mới ít tuổi đầu mà đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp cha mẹ nuôi hai đứa em nhỏ. Nhìn cô bé, tôi cảm thấy thương như đứa em ruột của mình. Vì vậy mà tôi chấp nhận để con bé ăn ở trong nhà. Công việc nhà cũng không có gì nhiều, chủ yếu là đỡ đần tôi buôn bán mỹ phẩm online.

Vì chồng cứ đi làm suốt, tôi ở nhà buồn cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Bây giờ có con bé giúp việc, tôi cũng cảm thấy vui hơn. Đến ngày tôi lâm bồn, đứa bé sinh ra khỏe mạnh, lại còn là con gái nên tôi mừng rơi nước mắt. Trong nhà giờ có nếp có tẻ, xem như viên mãn, hạnh phúc. 

Trong thời gian ở cữ, tôi giao hoàn toàn việc buôn bán cho con bé giúp việc, đến cuối ngày chỉ kiểm tra lại sổ sách. Mỗi tối, sau khi dỗ con ngủ xong, tôi sẽ xuống phòng con bé để nói chuyện rồi xem lại sổ sách, nghe con bé chốt đơn hàng. 

Hôm đó, mới đi đến cửa phòng, tôi đã nghe tiếng con bé la thất thanh nhưng im bặt rất nhanh. Tôi nghe có tiếng đàn ông thì thào trong phòng "vợ anh ở cữ nên chỉ muốn giải tỏa một chút thôi, em đừng la lớn".

Đẩy cửa bước vào, tôi như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Anh ôm chặt con bé giúp việc từ đằng sau, đầu ép vào cổ nó hôn lấy hôn để. Vừa thấy tôi, anh tái xanh mặt đẩy con bé ngã xuống đất rồi nói “nó dụ dỗ anh”. Tôi trừng mắt nhìn con bé. Con bé khóc lóc giải thích rằng sự việc không như những gì anh nói.

Hóa ra đây không phải là lần đầu anh gạ gẫm nó. Từ khi tôi ở cữ, anh đã có nhiều hành động sàm sỡ cô bé. Bị anh đe dọa nên cô bé không dám nói với tôi. Sự thật bày ra trước mắt khiến tôi gục ngã. Tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông tốt, nào ngờ lại là kẻ đồi bại. Không ngờ trong khi vợ ở cữ, anh lại làm những hành động ghê tởm như vậy.

Giờ tôi phải đối diện với cô bé giúp việc, với chồng như thế nào đây?

Tối hôm đấy, hai vợ chồng vừa ra ngoài đi dạo về thì mẹ chồng mặt nặng như chì kêu vào họp gia đình. Tôi hơi lo ngồi cạnh chồng. Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm hỏi thẳng tôi có lấy đôi bông tai của bà không.

