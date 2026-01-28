Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Sao quốc tế 28/01/2026 16:44

Lâm Tâm Như mới đây đã chính thức bước sang tuổi 50, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp. Ngay trong ngày sinh nhật, nữ diễn viên nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè trong giới giải trí lẫn đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lâm Tâm Như hôn môi nữ diễn viên Dương Cẩn Hoa bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Video được đăng tải trên trang cá nhân của Dương Cẩn Hoa, nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Lâm Tâm Như. Cô viết kèm lời chúc sinh nhật và gọi Lâm Tâm Như là “Rose thân yêu”.

Trong đoạn video, Lâm Tâm Như cầm bánh sinh nhật của mình và tiến đến bên Dương Cẩn Hoa, sau đó hôn má và hôn môi bạn thân. Khoảnh khắc thân mật này lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Một số khán giả cho rằng hành động trên thể hiện tình bạn thân thiết, tự nhiên giữa hai nghệ sĩ đã gắn bó nhiều năm.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh hôn môi giữa hai nữ nghệ sĩ là nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm và không phù hợp khi được công khai trên mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh Lâm Tâm Như là nghệ sĩ đã lập gia đình và có hình ảnh công chúng ổn định nhiều năm qua.

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới - Ảnh 1

 

Trước những tranh luận, Lâm Tâm Như không đưa ra phản hồi trực tiếp. Nữ diễn viên chỉ để lại bình luận cảm ơn dưới bài đăng của Dương Cẩn Hoa với nội dung: “Cảm ơn người yêu dấu, nhớ bạn nhiều”.

Ruby Lin (Lâm Tâm Như) sinh năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan, là diễn viên, nhà sản xuất. Cô vụt sáng với vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách và trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Năm 1999, cô ra mắt album Heartbeat, đánh dấu sự nghiệp ca hát.

Từ 2010, cô chuyển hướng sản xuất, với tác phẩm tự đóng chính như Khuynh thế hoàng phi.

Năm 2024, Lâm Tâm Như đạt cột mốc lớn khi Sinh thời do cô làm nhà sản xuất giành 6 giải thưởng tại Lễ trao giải Kim Chung 2024.

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như duy trì vóc dáng bằng yoga, ăn uống lành mạnh và thường xuyên nghỉ dưỡng tại các điểm đến nổi tiếng như Maldives hay Bali. Cô từng chia sẻ: “Tôi muốn sống vui vẻ, làm điều mình yêu và tận hưởng từng khoảnh khắc”.

Lâm Tâm Như kết hôn với diễn viên Hoắc Kiến Hoa năm 2016 tại Bali. Họ có một con gái sinh năm 2017. Cặp sao sống kín tiếng, không công khai hình ảnh con trên mạng xã hội.

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Ngay đầu năm 2026, loạt ảnh Lâm Tâm Như để mặt mộc bất ngờ lan truyền trên mạng, gây bàn luận sôi nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp

Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần sau ngày 29/1/2026

3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần sau ngày 29/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/1/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Cuối ngày hôm nay (29/1/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp tài vận đi lên, hái vàng hái bạc, tiền phình đầy ví, giàu có kếch xù, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp tài vận đi lên, hái vàng hái bạc, tiền phình đầy ví, giàu có kếch xù, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp nhiều điều đại cát, ăn nên làm ra, số dư tài khoản tăng mãi không ngừng, sự nghiệp vượng phát

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp nhiều điều đại cát, ăn nên làm ra, số dư tài khoản tăng mãi không ngừng, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Vợ MC Quyền Linh hé lộ thư tay Lọ Lem gửi bố, tiết lộ chuyện phía sau gây xúc động

Vợ MC Quyền Linh hé lộ thư tay Lọ Lem gửi bố, tiết lộ chuyện phía sau gây xúc động

Hậu trường 2 giờ 3 phút trước
Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Lời khai đầy hận muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp

Triệu Anh Tử mất kiểm soát, la hét nhân viên trong buổi phát sóng trực tiếp

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Lưu Diệc Phi thể hiện đẳng cấp khi mở rộng danh sách hợp đồng đại sứ cao cấp

Dương Tử đặt nhiều tham vọng cho sự chuyển mình với phim Cây sinh mệnh

Dương Tử đặt nhiều tham vọng cho sự chuyển mình với phim Cây sinh mệnh

'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm lên tiếng xin lỗi sau khi bị chê EQ thấp

'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm lên tiếng xin lỗi sau khi bị chê EQ thấp

Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Ngô Ngạn Tổ thừa nhận bản thân trước đó khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm

Ngô Ngạn Tổ thừa nhận bản thân trước đó khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm