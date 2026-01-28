Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Lâm Tâm Như mới đây đã chính thức bước sang tuổi 50, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp. Ngay trong ngày sinh nhật, nữ diễn viên nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè trong giới giải trí lẫn đông đảo người hâm mộ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lâm Tâm Như hôn môi nữ diễn viên Dương Cẩn Hoa bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Video được đăng tải trên trang cá nhân của Dương Cẩn Hoa, nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Lâm Tâm Như. Cô viết kèm lời chúc sinh nhật và gọi Lâm Tâm Như là “Rose thân yêu”. Trong đoạn video, Lâm Tâm Như cầm bánh sinh nhật của mình và tiến đến bên Dương Cẩn Hoa, sau đó hôn má và hôn môi bạn thân. Khoảnh khắc thân mật này lập tức nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Một số khán giả cho rằng hành động trên thể hiện tình bạn thân thiết, tự nhiên giữa hai nghệ sĩ đã gắn bó nhiều năm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh hôn môi giữa hai nữ nghệ sĩ là nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm và không phù hợp khi được công khai trên mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh Lâm Tâm Như là nghệ sĩ đã lập gia đình và có hình ảnh công chúng ổn định nhiều năm qua.

Trước những tranh luận, Lâm Tâm Như không đưa ra phản hồi trực tiếp. Nữ diễn viên chỉ để lại bình luận cảm ơn dưới bài đăng của Dương Cẩn Hoa với nội dung: “Cảm ơn người yêu dấu, nhớ bạn nhiều”. Ruby Lin (Lâm Tâm Như) sinh năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan, là diễn viên, nhà sản xuất. Cô vụt sáng với vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách và trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Năm 1999, cô ra mắt album Heartbeat, đánh dấu sự nghiệp ca hát. Từ 2010, cô chuyển hướng sản xuất, với tác phẩm tự đóng chính như Khuynh thế hoàng phi. Năm 2024, Lâm Tâm Như đạt cột mốc lớn khi Sinh thời do cô làm nhà sản xuất giành 6 giải thưởng tại Lễ trao giải Kim Chung 2024. Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như duy trì vóc dáng bằng yoga, ăn uống lành mạnh và thường xuyên nghỉ dưỡng tại các điểm đến nổi tiếng như Maldives hay Bali. Cô từng chia sẻ: “Tôi muốn sống vui vẻ, làm điều mình yêu và tận hưởng từng khoảnh khắc”. Lâm Tâm Như kết hôn với diễn viên Hoắc Kiến Hoa năm 2016 tại Bali. Họ có một con gái sinh năm 2017. Cặp sao sống kín tiếng, không công khai hình ảnh con trên mạng xã hội.

