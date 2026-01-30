Cánh báo: Thêm bé trai bị pháo nổ trúng mặt, chấn thương nặng trước Tết

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp gặp sự cố thương tâm liên quan đến pháo nổ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bệnh nhi là bé trai 13 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng biến dạng vùng mặt, thị lực giảm nghiêm trọng. Theo lời kể của gia đình, trước đó bé đặt mua pháo trên mạng và mang ra đốt tại nhà. Quả pháo nổ bắn thẳng vào mặt, khiến bé trai bị chấn thương nặng nề.

Sau khi chuyển từ địa phương vào Bệnh viện Nhi đồng 2, bé được các bác sĩ khoa Bỏng - Chỉnh trực khâu vết thương, chăm sóc tích cực. Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe, nhất là thị lực 2 mắt.

Bác sĩ Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực của Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tai nạn pháo nổ không hiếm gặp, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Trong đó, phổ biến nhất là pháo tự chế hoặc pháo mua trôi nổi rồi mang về sử dụng trong gia đình.

Khi pháo nổ vào vùng mặt, nạn nhân có thể chịu ảnh hưởng nặng nề, như hoại tử da, tổn thương mắt nghiêm trọng (bao gồm rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn). Bệnh nhân phải theo dõi và điều trị chuyên sâu, có thể cần nhiều lần can thiệp phẫu thuật.

Bác sĩ cảnh báo, tai nạn pháo nổ có thể để lại những hậu quả nặng nề - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, mỗi dịp cận Tết, số ca tai nạn và chấn thương mắt gia tăng rõ rệt, trong đó pháo nổ là nguyên nhân đặc biệt nguy hiểm. Phần lớn các trường hợp chấn thương mắt do pháo để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí gây mù lòa vĩnh viễn, làm suy giảm khả năng lao động và sinh hoạt lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự chế, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; không đứng xem pháo nổ dù ở khoảng cách xa; trẻ em và thanh thiếu niên cần được quản lý chặt chẽ, không tò mò, thử nghiệm pháo dưới mọi hình thức. Khi xảy ra chấn thương mắt, người bệnh không tự ý xử lý tại nhà mà cần nhanh chóng đến cơ sở chuyên khoa mắt để được cấp cứu kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ mất thị lực.

Danh tính đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa trái, hiện trường có nhiều dấu vết xáo trộn Trưa 30/1, thông tin từ Công an phường Long Hoa, (Tây Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đôi nam nữ tử vong trong một căn nhà tại khu phố Trường Lộc có nhiều dấu vết xáo trộn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-them-be-trai-bi-phao-no-trung-mat-chan-thuong-nang-truoc-tet-752083.html