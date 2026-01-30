Trong lúc lùi xe trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) một ô tô đã va chạm với hai người gây hậu quả nghiêm trọng, khiến một người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ ô tô lùi trúng 2 phụ nữ khiến một người thiệt mạng ở Hà Nội, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã tạm giữ tài xế để điều tra.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định thời điểm trên, 2 phụ nữ đang dắt xe máy, ở ngay sau đuôi ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Sự việc xảy ra khoảng 11h50 ngày 28/1, ô tô con do nam tài xế lái đang đỗ trước số nhà 37 phố Khâm Thiên. Sau đó ô tô bất ngờ lùi và va chạm với 2 phụ nữ vừa dắt xe máy từ vỉa hè xuống.

Theo VNExpress đưa tin, Theo nhân chứng, ngay sau va chạm, tài xế không dừng lại mà tăng ga khiến ôtô lùi thêm, cuốn người đang dắt xe máy xuống gầm và đẩy người còn lại ngã xuống đường. Lùi khoảng 15 m, ôtô dừng lại trước số nhà 53 phố Khâm Thiên.

Gần 20 người dân đã nâng ôtô, giải cứu người bị kẹt. Thời điểm được đưa ra ngoài, nạn nhân vẫn cử động, song sau đó tử vong. Người phụ nữ còn lại nằm phía đuôi ôtô được đưa đi cấp cứu.

