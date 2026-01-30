Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Chiều 29/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang khiến một bé gái tử vong tại chỗ và người mẹ bị thương nặng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 29/1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp, điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang khiến bé gái 10 tuổi tử vong, mẹ cháu bé bị thương nặng.

Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Vào khoảng 10h30 cùng ngày, ông Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47C-217.xx lưu thông trên đường liên xã thuộc thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang.

Khi đến ngã ba đường, ông Hưng dừng xe rời khỏi cabin. Lúc này, xe tải bất ngờ tự trôi rồi va chạm với cháu N.T.L. (10 tuổi, trú tại xã Tam Giang) đang đi bộ trên đường.

Sau khi tông vào cháu L., xe tải tiếp tục tông vào xe máy do chị L.T.P. (39 tuổi, mẹ cháu L.) điều khiển.

Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong - Ảnh 2
Bé gái 10 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn khiến cháu N.T.L. tử vong tại chỗ, còn chị L.T.P. bị thương nặng và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải không chở hàng, đoạn đường xảy ra tai nạn có địa hình dốc.

Hai vợ chồng đốt than sưởi ấm trong phòng kín, bị ngộ độc khí CO khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ được đưa đi cấp cứu.

