Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Tâm sự Eva 29/01/2026 23:45

Tôi nhận lấy hộp canh, nhìn anh hàng xóm rời đi mà vẫn đứng hình không hiểu nổi. Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế, còn đưa đồ ăn vào thời điểm thế này? Tôi thấy rất kì lạ nhưng lại không tiện lớn tiếng từ chối, vì dù sao cũng đã khuya rồi.

Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm nhưng chỉ mới chuyển chỗ ở đến khu trọ này được 5 năm. Ở đây khá sạch sẽ, yên tĩnh, bảo an cũng tốt nên tôi rất hài lòng. Dù rằng ở khu này có nhiều người hàng xóm tốt bụng, nhiệt tình nhưng chỉ có một điểm làm tôi rất khó chịu.

Lúc đó, chồng đi công tác xa nhà, từ khi chuyển trọ thì đây là lần đầu tiên. Tôi ở nhà một mình nên rất cẩn trọng khóa cửa trước khi đi ngủ. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ kia liên hồi bên ngoài, kèm theo đó là giọng một người đàn ông đang gọi tên tôi. Tôi sợ gặp phải kẻ gian nên không dám mở cửa, chỉ hỏi vọng ra là ai? Người ở ngoài trả lời là anh hàng xóm kế bên nhà tôi.

 

 

Nhà tôi và anh hàng xóm này khá thân quen với nhau, cũng thường xuyên nói chuyện vì thế tôi yên tâm mở cửa cho anh ấy. Nhưng tôi vẫn thấy lạ lùng là vì sao nửa đêm anh lại tìm tôi. Sau khi biết được mục đích của anh hàng xóm, tôi ngỡ ngàng vô cùng. Anh dúi vào tay tôi hộp canh gà nóng hổi. Anh nói hôm nay nấu mang theo đi làm nên chừa cho tôi một ít. Anh còn nói thấy tôi dạo này không khỏe nên muốn tôi bồi dưỡng một chút.

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận lấy hộp canh, nhìn anh hàng xóm rời đi mà vẫn đứng hình không hiểu nổi. Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế, còn đưa đồ ăn vào thời điểm thế này? Tôi thấy rất kì lạ nhưng lại không tiện lớn tiếng từ chối, vì dù sao cũng đã khuya rồi.

Chồng đi công tác bao nhiêu ngày thì anh hàng xóm sẽ gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm bấy nhiêu ngày. Anh tặng tôi rất nhiều đồ ăn ngon, lúc nào cũng kèm theo câu: “Em ráng ăn uống để xinh đẹp hơn nha”. Nhưng khi chồng tôi trở về thì anh ta lại trở về dáng vẻ chuẩn mực, khách sáo, như chưa từng có chuyện gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm.

Đến lần thứ ba khi chồng tôi đi công tác thì anh hàng xóm lại tiếp tục hành động kì cục kia. Nhưng lần này tôi không nể tình hàng xóm nữa, tôi từ chối dứt khoát. Nhưng anh ta không hề bỏ cuộc, cứ gõ cửa phòng tôi liên hồi. Tôi ngại ảnh hưởng đến người khác nên đành phải nhận quà của anh ta. Anh ta cứ dúi vào tay tôi vài thứ rồi lại bỏ đi.

Có hôm, tôi gặng hỏi, không lẽ anh hàng xóm có tình cảm với tôi sao? Anh ta chỉ cười rồi nói một câu làm tôi rợn người: “Anh không biết nhưng nếu em ly hôn thì anh sẽ là người đầu tiên theo đuổi em”. Tôi chết sững không dám trả lời.

Nhưng quả thật, so với chồng tôi thì anh hàng xóm rất tâm lý. Anh luôn nhớ tôi thích ăn gì, không thể ăn gì. Những món quà anh tặng tôi rất mộc mạc, đơn giản nhưng lúc nào cũng là thứ tôi thích. Chồng tôi thì lại là người sống thực tế và ít thể hiện tình cảm. Anh sống có trách nhiệm với gia đình nhưng ít khi nào dịu dàng, thấu hiểu vợ.

Tôi vô thức nhận ra mỗi lần chồng đi công tác, tôi lại mong chờ tiếng gõ cửa của anh hàng xóm. Tôi rất sợ có ngày mình sẽ dây dưa với anh ta, ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân hiện tại. Dù sao thì tôi cũng đã có chồng, còn anh hàng xóm kia cũng chẳng biết có thật lòng với tôi không. Giờ tôi phải làm sao đây?

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Tôi cảm nhận được anh sẽ là người chồng, người cha tốt trong tương lai. Sau khi quen nhau được nửa năm thì tôi có thai với Tùng. Tôi biết mình lại vội vàng nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi và Tùng nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (30/1/2026), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều nay (30/1/2026), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/1/2026), 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Cuối ngày hôm nay (30/1/2026), 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
12h đêm thấy osin mặc đồ sexy lén rời nhà, tôi bám theo để rồi ngã quỵ khi thấy người đàn ông đang đợi cô ta ở cuối ngõ

12h đêm thấy osin mặc đồ sexy lén rời nhà, tôi bám theo để rồi ngã quỵ khi thấy người đàn ông đang đợi cô ta ở cuối ngõ

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa lúc 0 giờ đưa cho tôi một thứ bất ngờ

Tâm sự Eva 5 giờ 2 phút trước
Ngỡ lấy được chồng lương 80 triệu, tôi thức trắng đêm rợn người nhìn anh lén lút làm việc ấy trong bóng tối

Ngỡ lấy được chồng lương 80 triệu, tôi thức trắng đêm rợn người nhìn anh lén lút làm việc ấy trong bóng tối

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Ám ảnh vì tiếng động mờ ám nhà chị hàng xóm suốt 3 đêm, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ căn phòng đó

Ám ảnh vì tiếng động mờ ám nhà chị hàng xóm suốt 3 đêm, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ căn phòng đó

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 30/1/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Chấp nhận lấy chồng U50 vì chữ hiếu, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa cầu xin, nghe lý do xong cả hai chỉ muốn "độn thổ"

Chấp nhận lấy chồng U50 vì chữ hiếu, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa cầu xin, nghe lý do xong cả hai chỉ muốn "độn thổ"

Tâm sự 6 giờ 47 phút trước
Diễn viên Vương Tổ Hiền 'gây sốt' khắp cõi mạng ở tuổi 58 tuổi

Diễn viên Vương Tổ Hiền 'gây sốt' khắp cõi mạng ở tuổi 58 tuổi

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước
Thấy vợ ở lì trong nhà tắm, chồng bám theo và phát hiện ra một bí mật động trời

Thấy vợ ở lì trong nhà tắm, chồng bám theo và phát hiện ra một bí mật động trời

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Vợ giận run người vì chồng mời 3 người yêu cũ đi đám cưới, cái kết "ngã ngửa" khi bóc phong bì của họ

Vợ giận run người vì chồng mời 3 người yêu cũ đi đám cưới, cái kết "ngã ngửa" khi bóc phong bì của họ

Sang nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi "đứng hình" trước thói quen lạ lùng của anh rể mỗi khi đêm về

Sang nhà chị gái ở nhờ 5 ngày, tôi "đứng hình" trước thói quen lạ lùng của anh rể mỗi khi đêm về

Mỗi lần đi ngang nhà người cũ đều bị chặn xe, tôi chết đứng khi biết ý nghĩa thực sự của món đồ anh đưa

Mỗi lần đi ngang nhà người cũ đều bị chặn xe, tôi chết đứng khi biết ý nghĩa thực sự của món đồ anh đưa

Vô tình thấy đôi đầu gối sưng tấy của chị gái, tôi gặng hỏi thì rụng rời tay chân trước sự thật về gã anh rể "đạo đức giả

Vô tình thấy đôi đầu gối sưng tấy của chị gái, tôi gặng hỏi thì rụng rời tay chân trước sự thật về gã anh rể "đạo đức giả

Đến rước con muộn khi trường đã vắng người, câu hỏi ngây ngô của con gái khiến tôi quỵ xuống khóc nghẹn vì xót xa

Đến rước con muộn khi trường đã vắng người, câu hỏi ngây ngô của con gái khiến tôi quỵ xuống khóc nghẹn vì xót xa