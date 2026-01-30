Bức xúc trước cảnh tượng gã đàn ông hành hung người phụ nữ ngay trên phố và cái kết đắng

Một người phụ nữ đã bị bạn đời hành hung ở Brazil, vụ việc này đã gây phẫn nộ sau khi đoạn clip ghi lại từ camera giám sát tại khu vực đó được công bố. Sau vụ tấn công, nhà chức trách bắt giữ người đàn ông và hiện đang tiến hành điều tra.
