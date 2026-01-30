Đi khám, bác sĩ sốc nặng khi thấy bên trong tai người đàn ông bị con kiến chúa đang xây tổ

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc kiến chúa bò vào ống tai của một người đàn ông và đẻ trứng ở đó tại Hà Nội, Việt Nam. Người đàn ông cũng rất ngạc nhiên khi thấy kiến chúa trong ống tai của mình. May mắn thay, con kiến không gây tổn thương cho ống tai của ông.

Video 3 giờ 50 phút trước 3 giờ 50 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-kham-bac-si-soc-nang-khi-thay-ben-trong-tai-nguoi-an-ong-bi-con-kien-chua-ang-xay-to-752089.html