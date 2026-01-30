Thả lưới trên sông, ngư dân hoảng sợ khi phát hiện cá sấu bị mắc kẹt bên trong lưới

Vụ việc xảy ra tại làng Kashi Sarpati, thuộc khu vực đồn cảnh sát Jigna, huyện Mirzapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sáng ngày 17/1, một ngư dân trong làng ra sông Hằng để thả lưới, khi kéo lên, Sarpati phát hiện một con cá sấu bị mắc kẹt bên trong.

