Phát hiện con rắn đang quấn cây cột sắt rồi nuốt chửng con cóc, người phụ nữ không khỏi sợ hãi

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc rùng rợn khi một con rắn nuốt chửng một con cóc mà nó bắt được trong vườn. Cụ thể, cô Thip đang ở trong gara thì phát hiện con rắn cây vàng hung dữ đang ăn thịt con vật tội nghiệp ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 19/1.
Video 2 giờ 23 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý