Phát hiện con rắn đang quấn cây cột sắt rồi nuốt chửng con cóc, người phụ nữ không khỏi sợ hãi

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc rùng rợn khi một con rắn nuốt chửng một con cóc mà nó bắt được trong vườn. Cụ thể, cô Thip đang ở trong gara thì phát hiện con rắn cây vàng hung dữ đang ăn thịt con vật tội nghiệp ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 19/1.

Video 2 giờ 23 phút trước 2 giờ 23 phút trước Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-con-ran-ang-quan-cay-cot-sat-roi-nuot-chung-con-coc-nguoi-phu-nu-khong-khoi-so-hai-752153.html