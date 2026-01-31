Mang số vàng được mẹ cho đi kiểm tra, người phụ nữ vui mừng khôn xiết khi bán được 1,2 tỷ đồng

Đây là vật gia truyền và người phụ nữ được chính mẹ mình cho. Tuy nhiên, vị khách hàng không chắc chắn đó có phải là vàng thật hay không. Sau khi kiểm tra bằng mắt thường, Khun Namo khá tự tin đó là vàng thật. Kiểm tra bằng tia X cho thấy nó có độ tinh khiết 99%, tổng giá trị 1,2 tỷ đồng.
Video 1 giờ 43 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

