Công an phường Sài Gòn đang củng cố hồ sơ xử lý N.C.P. (SN 1978, quê Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản. Đơn vị này cũng đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan đến việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ thiên nga trắng của Thảo cầm viên Sài Gòn bị trộm, Công an phường Sài Gòn đang lấy lời khai của N.C.P. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, P. khai ngày 25/1, ông ta chạy xe máy đến Thảo cầm viên Sài Gòn. Sau khi mua vé vào cổng, nghi phạm vào bên trong khu vực nuôi thú dò la, quan sát.

Tại lồng nuôi thiên nga trắng, đối tượng dùng kềm cắt sắt, đột nhập vào bắt trộm một cá thể. Sau đó, nghi phạm bỏ con vật vào balo và rời khỏi Thảo cầm viên Sài Gòn.

P. liên hệ với T.V.T. (SN 1983, ngụ TP Cần Thơ) để bán cá thể thiên nga trắng vừa trộm được với giá thỏa thuận là 2 triệu đồng và bị Công an phường Sài Gòn truy xét, bắt giữ tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Bắt kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 26/1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo cầm viên Sài Gòn về việc một cá thể thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định N.C.P. là đối tượng gây án và truy xét, bắt giữ. Khi bị bắt, ông P. thừa nhận đã bán thiên nga lại cho một người khác tại thành phố Cần Thơ.

Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã nuôi bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm.

Sau hành trình xuyên đêm, đến khoảng 5h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng. Lúc 9h, Công an phường Sài Gòn đã bàn giao thiên nga lại cho Thảo cầm viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

