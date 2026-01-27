Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ việc cụ bà ngồi xe lăn nghi bị giúp việc bạo hành, chiều 26/1, bà Nguyễn Kim D. (54 tuổi, con gái cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi) - nạn nhân) cho biết: "Nhiều năm nay mẹ tôi bị tai biến, sức khỏe suy kiệt, khả năng đi lại và sinh hoạt gần như phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc. Gia đình phải thay phiên nhau túc trực để lo cho cụ".

Thông qua sự giới thiệu của một người giúp việc trong bệnh viện, gia đình gặp bà Trương Thị B. (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Qua tiếp xúc ban đầu, bà B. tỏ ra nhanh nhẹn, hòa nhã nên được gia đình tin tưởng, thuê về chăm sóc cụ N. từ ngày 20/11/2025 với mức lương 11 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 11/11/2025, cụ N. phải nhập viện cấp cứu do huyết áp tăng cao. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, gia đình bà D. thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ. Nhận thấy việc có người chăm sóc thường xuyên giúp tinh thần cụ ổn định hơn, sau khi xuất viện, gia đình quyết định thuê giúp việc chăm sóc lâu dài tại nhà.

Để tiện theo dõi quá trình chăm sóc, gia đình bà D. đã lắp đặt camera trong phòng ngủ của cụ N. Thời gian đầu, việc kiểm tra camera và thăm nom thường xuyên không cho thấy dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đến ngày 10/1, khi sang thăm mẹ, bà D. phát hiện cụ N. trong tình trạng sức khỏe sa sút nghiêm trọng, trên trán có u cục, vùng mắt bầm tím.

Khi được hỏi, nữ giúp việc cho rằng cụ bị ngã. Nghi ngờ lời giải thích này, gia đình kiểm tra lại dữ liệu camera và bàng hoàng phát hiện trong quá trình chăm sóc, bà B. nhiều lần đánh đập cụ N. khi thay quần áo, cho ăn, thay bỉm; thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ của cụ. Mỗi khi nhắc đến việc bị bạo hành, cụ N. tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Theo bà D., vết thương trên trán của mẹ bà được xác định là do nữ giúp việc dùng cuống lược đánh vào đầu. Gia đình còn tố cáo bà B. từng cầm dao đe dọa cụ N., đồng thời tự ý cho cụ uống thuốc tan máu với mục đích làm mờ các vết bầm, trong khi nạn nhân có nhiều bệnh nền, nguy cơ tai biến cao.



Tay cụ bà bị thâm tím diện rộng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo Công an phường Hai Bà Trưng, đồng thời đưa cụ N. đi khám và giám định thương tích. Kết quả tại Bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy cụ bị chấn thương vùng mềm ở đầu, mặt, tai phải, cánh tay hai bên và vùng ngực.

Gia đình cho hay, sức khỏe và tinh thần của cụ N. suy giảm rõ rệt sau thời gian bị bạo hành. Mỗi khi nghe nhắc đến tên người giúp việc, cụ rơi vào trạng thái hoảng loạn. “Chúng tôi vô cùng ân hận, không thể ngờ người được thuê về chăm sóc mẹ lại nhẫn tâm hành hạ mẹ mình như vậy”, bà D. nghẹn ngào chia sẻ.

Cũng theo bà D., nhiều đêm liền bà không thể chợp mắt vì ám ảnh hình ảnh mẹ bị đánh đập qua camera. Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn C. (con trai cụ N.) cho biết, qua camera, anh còn phát hiện nữ giúp việc thường xuyên bật nhạc lớn khi hành hạ mẹ mình để che lấp tiếng kêu đau. Thậm chí, người này còn cố tình xoay camera sang hướng khác.

“Trước đây, mọi yêu cầu của bà ấy trong quá trình chăm sóc mẹ, gia đình tôi đều cố gắng đáp ứng. Chúng tôi thực sự không thể ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, anh C. nói.

Những hình ảnh cụ N. nghi bị giúp việc đánh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên gia đình có thuê người chăm sóc tại nhà (ở ngõ 190 Lò Đúc).

Ngày 10/1, khi đến thăm mẹ, anh C. thấy tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., người giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Dữ liệu camera cho thấy người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bới cụ bà, dù bà phải ngồi xe lăn và không thể tự sinh hoạt.

Đặc biệt, người giúp việc nhiều lần bắt bà “ngồi thẳng lên”. Khi bà không thể ngồi thẳng, người này đã hành hung nạn nhân. Các hành vi bạo lực còn xảy ra ngay cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Được biết, nữ giúp việc được thuê chăm sóc cụ bà với tiền công 11 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình, cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích. Công an phường đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.