Danh tính nam thanh niên tử vong dưới rãnh nước sau tiệc cưới

Đời sống 01/02/2026 05:15

Sau tiệc cưới, hai thanh niên ở Bắc Ninh cùng rời khỏi nhà rồi “bặt vô âm tín”. Một người được phát hiện đã chết trong rãnh thoát nước cạnh quốc lộ, người còn lại hiện trong trạng thái hoảng loạn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Yên Định (Bắc Ninh), cho biết, sáng 31/1, Công an xã Yên Định tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới rãnh thoát nước thuộc khu vực một công ty, cạnh Quốc lộ 31, đoạn qua thôn Gốc Gạo.

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Hòa (SN 2004, trú tại thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn), tỉnh Bắc Ninh. 

Trước đó một ngày, Công an xã Yên Định cũng tiếp nhận thông tin về anh Lãnh Văn Đ (SN 2001, trú tại xã Biển Động), được phát hiện đi lang thang trên QL31, người dính nhiều bùn đất, khuôn mặt có nhiều vết xước, bầm tím, tinh thần hoảng loạn và đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Làm việc với công an, anh Đ không nhớ được sự việc đã xảy ra. Qua xác minh từ gia đình, chiều 29/1, anh Đ và anh Hòa cùng đi ăn cưới một người quen tại thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn, sau đó không thấy cả hai trở về nhà.

Hiện Công an xã Yên Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp của Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ vụ việc.

Danh tính nam thanh niên tử vong dưới rãnh nước sau tiệc cưới - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin từ VOV, ngày 30/1, người dân tại ấp Bình Trung, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp nghe một âm thanh lớn nghi là tai nạn giao thông trên tuyến đường Trần Việt Tiến.

Khi đến hiện trường, người dân phát hiện chiếc xe máy nằm gần một gốc dừa ven đường và một thanh niên trong tư thế cắm đầu xuống mương nước ven đường tử vong.

Vụ việc được báo cho công an xã Bình Trưng để xác minh. Nạn nhân được xác định là N.K.N (sinh năm 1994), thường trú ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non có in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

