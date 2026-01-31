Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh bị vùi trong vườn cao su

Ngày 30/1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND xã Ia Mơ thu hồi giấy chứng nhận nuôi con nuôi đã cấp liên quan vụ “bé gái bị vùi lấp trong lô cao su” vì hồ sơ không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/1, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản yêu cầu Sở Y tế nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm do chậm trễ trong việc xác minh hồ sơ đăng ký nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ. Vụ việc đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trường hợp bé gái bị bỏ rơi sau khi chào đời tại xã Ia Mơ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký nhận nuôi đã không được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, dẫn đến nhiều sai sót, gây ra dư luận tiêu cực.

Đáng chú ý, nhiều cá nhân đã tiếp cận, đăng tải hình ảnh của bé gái với mục đích câu "view", làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư và lợi ích của trẻ em.

"Sau một tháng xác minh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai vẫn chưa đề xuất được biện pháp xử lý dứt điểm, để vụ việc kéo dài, gây phiền hà cho các bên liên quan, tạo dư luận xấu", UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Y tế tỉnh nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc thực hiện chỉ đạo xác minh vụ việc. Sở Y tế cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng, hướng dẫn UBND xã Ia Mơ thực hiện việc xác minh hồ sơ đăng ký nhận con nuôi đối với trường hợp bé gái theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em.

 

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang chăm sóc cho bé gái bị vùi dưới đất - Ảnh: Báo Dân trí

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết qua xác minh, UBND xã Ia Mơ đã không hướng dẫn đầy đủ trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ xin nhận con nuôi. Việc xác minh hoàn cảnh gia đình, nơi ở, điều kiện kinh tế của người xin nhận nuôi giữa các địa phương cũng chưa có sự thống nhất.

Đặc biệt, giấy chứng nhận nuôi con nuôi do UBND xã Ia Mơ cấp cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/12/2025 được Sở Y tế xác định có nhiều sai sót như sai mẫu phôi giấy chứng nhận, thông tin căn cước công dân của người nhận nuôi chưa trùng khớp, thiếu số giấy chứng nhận và phiếu kiểm soát thủ tục hành chính không đủ chữ ký theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp và UBND xã Ia Mơ phối hợp giải quyết hồ sơ nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Tuy nhiên, đến ngày 26/1, Sở Y tế vẫn chưa nhận được phản hồi hoặc báo cáo của xã về việc thu hồi giấy chứng nhận nuôi con nuôi cấp không đúng quy định.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 21h ngày 8/12, anh R.L.B. (trú tại xã Ia Mơ) đã phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt. Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã giải cứu bé gái, đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai để cấp cứu và điều trị.

Sau khi rà soát hồ sơ, UBND xã Ia Mơ đã quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải nhiều dư luận trái chiều, khiến UBND tỉnh Gia Lai phải yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ theo quy định.

