Công an vào cuộc vụ ba học sinh lớp 8 để lại thư, dựng hiện trường giả ở Nghệ An

Đời sống 31/01/2026 10:25

Chiều 30/1, lãnh đạo UBND xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết công an đã làm việc với 3 nam sinh lớp 8 liên quan đến việc dàn dựng hiện trường giả tại khu vực Cầu Treo.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 12h30 ngày 29/1, Công an xã Anh Sơn nhận tin báo của người dân về một vụ việc tại Cầu Treo, thôn Đức Sơn 9 và nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định khoảng 7h30 cùng ngày, nhóm 3 học sinh lớp 8 (trú xã Anh Sơn và xã Vĩnh Tường) đã rủ nhau dựng hiện trường giả với mục đích trêu đùa.

Cụ thể, khoảng 12h30, ba học sinh mang theo một tờ giấy viết sẵn cùng một số vật dụng cá nhân, di chuyển bằng xe đạp điện đến khu vực Cầu Treo. Tại đây, các em đặt lại những vật dụng này rồi rời đi, khiến người dân hiểu nhầm và trình báo cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc vụ ba học sinh lớp 8 để lại thư, dựng hiện trường giả ở Nghệ An - Ảnh 1
Lá thư và đồ dùng của học sinh để lại trên cầu - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Anh Sơn đã mời các học sinh liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để nhắc nhở, giáo dục. Tại buổi làm việc, các em thừa nhận hành vi sai trái, nhận lỗi và viết cam kết không tái phạm.

Lãnh đạo UBND xã Anh Sơn cho biết, dù vụ việc chưa đến mức phải tổ chức tìm kiếm, cứu nạn nhưng hành vi dàn dựng hiện trường giả đã gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến tâm lý người dân và gia đình, đồng thời tạo dư luận không tốt tại địa phương.

Công an vào cuộc vụ ba học sinh lớp 8 để lại thư, dựng hiện trường giả ở Nghệ An - Ảnh 2
Công an xã phối hợp nhà trường, phụ huynh nhắc nhở, giáo dục 3 em học sinh - Ảnh: VietNamNet

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục để phòng ngừa những sự việc tương tự.

Bàng hoàng ô tô lao xuống sông Nhuệ lúc rạng sáng do tài xế ngủ gật

Bàng hoàng ô tô lao xuống sông Nhuệ lúc rạng sáng do tài xế ngủ gật

Đang lưu thông trên đường, một ô tô con bất ngờ lao xuống sông Nhuệ (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu hộ.

