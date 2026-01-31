'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội

Đời sống 31/01/2026 11:03

Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non có in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo thông tin từ VietNam+, tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp cận Tết Nguyên đán, ngày 29/1, Tổ liên ngành Phòng An ninh kinh tế – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) và Công an xã Thanh Trì tiến hành kiểm tra 3 xe container đang tập kết tại bãi xe trên đường Vũ Lăng, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12,3 tấn thực phẩm có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, nghi nhập lậu gồm: 8,3 tấn sụn gà có chữ nước ngoài; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.

'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội - Ảnh 1'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội - Ảnh 2
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trong container - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, quá trình làm việc, chủ số hàng trên là ông H.V.C (SN 1962, thường trú tại phường Phước Long, TP HCM) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.

Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

thực phẩm nhập lậu tin moi thực phẩm bẩn

