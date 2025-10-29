Chiều 29/10, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế), cho biết đã tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi ở tổ dân phố Châu Chữ của phường.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều 27/10, bé trai ở nhà chơi đùa cùng gia đình. Do bận dọn dẹp tránh nước lũ dâng cao nên người lớn không để ý bé trai chơi đùa gần ao nước ở phía sau lưng nhà. Đến khi người thân phát hiện trên mặt ao có một chiếc dép của bé trai mới hô hoán mọi người tìm kiếm. Sau hai ngày tìm kiếm, thi thể của bé trai xấu số đã được tìm thấy ở ao nước gần nhà. Ông Hải cho biết đây là trường hợp đáng tiếc mất do mưa lụt ở phường. Trước mắt phường đã hỗ trợ gia đình bé trai 4 triệu đồng để lo chi phí an táng cho cháu.

Đến thời điểm hiện tại, ở Huế đã có 2 người chết do trận lũ lịch sử. Trong ngày 29/10 ở Huế có mưa to đến rất to khiến lũ trên các sông có xu hướng dâng lên nhanh trở lại - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ VnExpress, báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung sáng nay, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết mưa lũ đã làm 6 người chết, 4 người mất tích (4 người tử vong do nhà ngập, bị ngạt khí không được tính).

Đà Nẵng cũng ghi nhận 19 người bị thương; 13 nhà sập, 44 nhà hư hỏng; gần 38 ha lúa, 234 ha rau màu bị thiệt hại; khoảng 4.000 gia súc, gia cầm chết. Giao thông bị ảnh hưởng nặng với gần 2 km đường hư hỏng, 63.000 m3 đất đá sạt lở, 20 m bờ sông Ly Ly bị vỡ, cô lập 48 hộ dân. Hiện Đà Nẵng có 29 xã, phường ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn ngập sâu 0,5-1,5 m, 10 xã miền núi bị cô lập do sạt lở, lũ quét. Công an, quân đội đã huy động tối đa nhân lực ứng cứu. Thành phố đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả và nâng cấp các tuyến đường, cầu thường xuyên bị cô lập khi mưa lớn. Nhân viên điện lực kiểm tra tình trạng điện lưới tại phố cổ Hội An bị ngập lũ - Ảnh: VnExpress Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận ba người chết, hơn 120 vị trí sạt lở trên các quốc lộ 14C, 24B, 24C, 40B và 10 tỉnh lộ, khối lượng đất đá sạt khoảng 11.950 m3. Trên đèo Lò Xo thuộc đường Hồ Chí Minh qua xã Đăk Plo và Đăk Pek, các điểm sạt lở chưa được dọn xong. 37 ôtô và 50 người kẹt trên đèo hơn ba ngày. Hiện một số nhóm cứu hộ nghiên cứu dùng drone chuyển lương thực vào các khu vực cô lập ở Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP Huế. Tuy nhiên, do mưa lớn, thiết bị chưa thể hoạt động. Ngoài ra, Quân khu 5 đã điều xe đặc chủng đến những khu vực miền núi bị sạt lở, mất điện để nối lại thông tin liên lạc.

Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế Chiều 29/10, ông H.T.T. (trú tại đường Bà Triệu, phường Thuận Hoá, thành phố Huế) cho biết, trong sáng cùng ngày, một sản phụ đã vỡ ối, gần sinh con ngay trên khu vực nước ngập sâu.

