Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 29/10, ông H.T.T. (trú tại đường Bà Triệu, phường Thuận Hoá, thành phố Huế) cho biết, trong sáng cùng ngày, một sản phụ đã vỡ ối, gần sinh con ngay trên khu vực nước ngập sâu.

Cụ thể, vào khoảng 9h cùng ngày, khi nước sông Hương giảm xuống, ông tranh thủ đi ra ngoài bất ngờ gặp cảnh tượng nêu trên tại khu vực tại ngã tư đường Hùng Vương - Bà Triệu, trước mặt siêu thị Go, thuộc phường Thuận Hóa.

“Có lẽ sản phụ này đi đò từ vùng ngập sâu để lên Bệnh viện Trung ương Huế, đến đoạn này thì vỡ ối. Nhiều người quanh đó đã chạy đến giúp đỡ, sau đó có một xe con đi qua đã hỗ trợ đưa 2 mẹ con đến cơ sở y tế”, ông T. kể.

Sản phụ vỡ ối tại đoạn ngập lụt khu vực ngã tư siêu thị Go, phường Thuận Hóa, thành phố Huế - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Cổng thông tin TP Đà Nẵng, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 29/10, y sĩ Hồ Thị Hiếu và y sỹ Hồ Xuân Bằng, công tác tại Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang), đã vượt hơn 5km đường núi đến tận nhà sản phụ Hồ Thị N. (sinh năm 2004) ở nóc Mộ Lang, thôn 5, để hỗ trợ sinh nở trong điều kiện thời tiết và giao thông hết sức khó khăn do sạt lở.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân không thể tiếp cận trạm y tế. Nhận được tin báo, hai y sĩ đã khẩn trương mang theo đầy đủ dụng cụ, thuốc men cần thiết, băng rừng vượt suối đến nơi.

Nhờ sự tận tâm và chuyên môn vững vàng, ca sinh được thực hiện an toàn, bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 3,2kg, mẹ tròn con vuông.

