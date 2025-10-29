Thông tin MỚI vụ cô gái 19 tuổi đứt lìa chân sau va chạm với xe mô tô phân khối lớn

Đời sống 29/10/2025 12:17

Ngày 29/10, tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết các bác sĩ tại đây vừa nối thành công chân bị đứt rời cho một cô gái 19 tuổi, là nạn nhân trong vụ va chạm giữa xe mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô (Hà Nội) giữa tháng 10 vừa qua.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin các bác sĩ tại đây vừa nối chân thành công cho nạn nhân 19 tuổi sau vụ va chạm giữa mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô (Hà Nội) xảy ra giữa tháng 10 vừa qua. 

Nạn nhân là chị Đ.P (19 tuổi, quê Bắc Ninh) được phẫu thuật cấp cứu tại Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, trong tình trạng đứt lìa ở vị trí phức tạp 1/3 dưới cẳng chân phải, kèm dập nát phần mềm. Nạn nhân được sơ cứu và chuyển khẩn cấp tới bệnh viện trong “thời gian vàng” - khoảng 2 giờ sau chấn thương. 

Ngay trong đêm khuya, các y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cắt lọc, xử lý tổn thương, nối mạch máu, thần kinh, gân cơ và xương. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, phần chi thể đứt rời được nối thành công. Sau phẫu thuật gần 2 tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động được các ngón chân, cho thấy kết quả phục hồi khả quan.

Thông tin MỚI vụ cô gái 19 tuổi đứt lìa chân sau va chạm với xe mô tô phân khối lớn - Ảnh 1
Ê-kíp nối chân cho bệnh nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Điện Thành Hiệp, Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, cho biết - đây là một ca khó, vì bệnh nhân trẻ tuổi, phần chi tổn thương phức tạp, thời gian bảo quản và vận chuyển dài. Tuy nhiên, nhờ được sơ cứu và bảo quản chi thể đúng cách, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp phẫu thuật, ca trồng lại chi thể đã thành công tốt đẹp.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Nam, Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình khuyến cáo trong các trường hợp tai nạn gây đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quyết định đến khả năng trồng nối thành công. Chi thể bị đứt cần được rửa sạch bằng nước đun sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý, bọc trong khăn/gạc sạch, cho vào túi nilon kín rồi đặt trong phích đá lạnh.

Lưu ý không để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá và không dùng xà phòng hay hóa chất rửa. Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Việc chuyển nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu sẽ nâng cao đáng kể cơ hội phục hồi chi thể.

Từ khóa:   nối chân đứt lìa tai nạn giao thông tin moi

