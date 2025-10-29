Một nữ công nhân ở xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng bị lũ cuốn trôi khi băng qua đoạn đường ngập nước tại thôn An Trạch

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 28/10, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị N.T.T.T (SN 2000), công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng.

Theo ông Khoa, trưa cùng ngày, do mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, trên đường từ nơi làm việc về, chị T. ghé nhà mẹ đẻ (ở phường An Khê) để trú mưa. Sau đó, chị quay lại nhà chồng (tại thôn An Trạch, xã Hòa Tiến) để lấy đồ dùng lao động thì không may bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân sau đó không lâu. UBND xã Hòa Tiến đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Hòa Tiến thăm, động viên gia đình nữ công nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, UBND xã Hòa Tiến cho biết, tính đến 15h ngày 28/10 xã có 20/22 thôn bị ngập trong nước lũ với hơn 3.300 ngôi nhà ngập sâu từ 0,5 - 1,7m.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực ngập sâu, dòng nước chảy xiết, để bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

