Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT

Đời sống 28/10/2025 19:15

Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, người phụ nữ tăng ga lái xe máy vào sân nhà dân, liên tục viện cớ né kiểm tra và hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT xuống đất.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 28/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt chị D.T.H.X. (SN 1996, trú tại xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn rồi điều khiển xe máy. Đáng nói, chị X. còn không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT.

Với vi phạm trên, chị X. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng. Lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ việc chị X. không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cảnh sát, để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Cục CSGT, vào ngày 27/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người phụ nữ không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT. Tuy nhiên, clip phản ánh không rõ “đầu đuôi” sự việc, Cục CSGT đã có thông tin cụ thể.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT - Ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ chống đối khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h47 ngày 26/10 tại km45+800 đường tỉnh lộ 261, tỉnh Thái Nguyên, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Phổ Yên, đã dừng, kiểm tra xe máy BKS 20D1-236.xx do chị X. điều khiển.

Tuy nhiên thời điểm đó, chị X. đã không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, người phụ nữ này còn điều khiển xe đi vào nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. đã viện nhiều lý do để không hợp tác, không cho CSGT kiểm tra nồng độ cồn, hất máy đo nồng độ cồn của CSGT xuống đất…

Cục CSGT cho biết, lực lượng chức năng sau đó đã kiên quyết yêu cầu chị X. đến vị trí kiểm soát nồng độ cồn để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738mg/lít khí thở (gấp gần 2 lần mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất là 0,4mg/lít khí thở).

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT - Ảnh 2
Chị X. tại chốt CSGT - Ảnh: Báo Dân trí

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản với chị X. theo quy định. Đồng thời Công an phường Phổ Yên tiếp tục làm rõ việc chị X. không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng, để xử lý nghiêm theo quy định.

