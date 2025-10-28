Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người phụ nữ có hành vi đánh đập, bạo hành một bé gái được cho là ở xã An Biên.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 28/10, ông Nguyễn Quốc Xinh - Chủ tịch UBND xã An Biên (An Giang) - xác nhận trên địa bàn xã An Biên vừa xảy ra vụ bà V.T.V. (ở An Giang, người phụ nữ trong clip) có hành vi đánh bé gái khiến dư luận bức xúc. Ông Xinh cho biết thêm địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng và đơn vị liên quan xuống nhà bà V. để làm rõ. Bà cũng thừa nhận hành vi dùng tay túm tóc, lôi kéo và đánh bé gái. Vụ việc khiến chân của bé gái trên có vết trầy xước.

Công an sau đó đã cho bà V. ký cam kết không tái phạm và không đánh bé gái trên. Đơn vị liên quan đã trấn an tinh thần cháu và tìm cách liên hệ với cha mẹ để thông tin sự việc trên. Bà V. dùng tay túm tóc, kéo và đánh bé gái trên đường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Lao Động, làm việc với cơ quan chức năng, bà Vàng thừa nhận hành vi đánh cháu bé như trong clip. Bà Vàng kể, trước đó cha của T gửi con nhờ chăm sóc và hỗ trợ chi phí theo từng đợt, mỗi lần khoảng 3-4 tháng, với tổng số tiền khoảng 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 10/2024 đến nay bà không liên lạc được với gia đình cháu bé. Không nhận được chu cấp, bà Vàng cũng phát sinh bức xúc trong sinh hoạt và chăm sóc T. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe cho T, qua đó ghi nhận bé có một số vết thương ở vùng mặt, khuỷu tay và hai đầu gối. Ông Lê Minh Hưởng – Bí thư - Trưởng ấp Lô 15 cho biết: Hiện tại các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đang chăm sóc, trò chuyện giúp bé ổn định tâm lý. Ngoài ra thì ca sĩ Hồ Việt Trung khi hay tin cũng đã có mặt tại nơi bé ở để gặp gỡ, động viên, gửi số tiền 30 triệu đồng (nguồn của Hồ Việt Trung và một vài người bạn) giúp bé tạm ổn định cuộc sống. Tạm thời Ban lãnh đạo ấp giữ giúp số tiền này cho bé T. Công an cũng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mức độ hành vi của người phụ nữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an đã làm việc với người phụ nữ bị tố bạo hành bé gái ở An Giang - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh người phụ nữ chửi bới, túm tóc, đánh đập bé gái mặc cho bé kêu khóc. Bé gái dùng tay che mặt, người phụ nữ tiếp tục túm tóc kéo bé đi và tiếp tục đánh bé.

