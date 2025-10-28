Tài xế 39 tuổi tử vong tại chỗ khi container tuột cáp, xê dịch va vào đầu trong lúc di dời tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, TP Bảo Lộc cũ, sáng 28/10.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 28/10, cơ quan chức năng phường B’Lao (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h45 cùng ngày, tại khuôn viên khách sạn Memories (Tổ dân phố 29, phường B’Lao) khiến tài xế điều khiển xe cẩu tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, nạn nhân được xác định là anh Phạm Thế Vinh (39 tuổi, ngụ tại Phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, anh Vinh điều khiển xe cẩu của Công ty Vật liệu xây dựng Hoàng Anh tại Phường 2 Bảo Lộc tới khách sạn Memories để di dời một thùng container trong khuôn viên khách sạn.

Trong lúc cẩu không may dây cáp bị tuột khiến thùng container bị xê dịch va vào đầu làm anh Vinh tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và phường B’Lao đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

