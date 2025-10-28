Tuột cáp, tài xế bị container va trúng đầu tử vong ở Lâm Đồng

Đời sống 28/10/2025 15:05

Tài xế 39 tuổi tử vong tại chỗ khi container tuột cáp, xê dịch va vào đầu trong lúc di dời tại khuôn viên một khách sạn ở phường B’Lao, TP Bảo Lộc cũ, sáng 28/10.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 28/10, cơ quan chức năng phường B’Lao (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h45 cùng ngày, tại khuôn viên khách sạn Memories (Tổ dân phố 29, phường B’Lao) khiến tài xế điều khiển xe cẩu tử vong tại chỗ.

Tuột cáp, tài xế bị container va trúng đầu tử vong ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, nạn nhân được xác định là anh Phạm Thế Vinh (39 tuổi, ngụ tại Phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, anh Vinh điều khiển xe cẩu của Công ty Vật liệu xây dựng Hoàng Anh tại Phường 2 Bảo Lộc tới khách sạn Memories để di dời một thùng container trong khuôn viên khách sạn.

Trong lúc cẩu không may dây cáp bị tuột khiến thùng container bị xê dịch va vào đầu làm anh Vinh tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và phường B’Lao đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Sáng 28-10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể cháu bé sơ sinh trôi dạt vào bờ biển.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động container va trúng đầu tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Tình tiết đau lòng vụ thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Nóng: Ca sĩ Vũ Hà bị xét xử vì tội đánh bạc ở khách sạn Pullman

Nóng: Ca sĩ Vũ Hà bị xét xử vì tội đánh bạc ở khách sạn Pullman

Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong thương tâm

Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong thương tâm

NÓNG: 8 người trong gia đình ở Đà Nẵng bị ngạt khí, 1 người đã tử vong

NÓNG: 8 người trong gia đình ở Đà Nẵng bị ngạt khí, 1 người đã tử vong

Hai ông bà 'chết lặng' khi phát hiện cháu trai 2 tuổi tử vong dưới sông

Hai ông bà 'chết lặng' khi phát hiện cháu trai 2 tuổi tử vong dưới sông

Tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn cách điểm gặp nạn 500m

Tìm thấy thi thể nữ giáo viên bị lũ cuốn cách điểm gặp nạn 500m