Vụ cháy nhà cấp 4 xảy ra tại ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, Hà Nội) sáng nay (28/10) đã khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 8h sáng nay (28/10), một vụ cháy xảy ra tại số nhà 10, ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, Hà Nội). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi xảy ra cháy, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà số 10.

"Nhiều người phát hiện ra sự việc đã hô hoán nhau để tìm cách cứu người bị nạn nhưng khói quá đặc nên không ai có thể tiếp cận", nhân chứng cho biết.

Cảnh sát khống chế ngọn lửa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, phần mái tôn và kết cấu căn nhà bị đổ sập. Khói đen bám đặc các nhà xung quanh.

Chính quyền địa phương xác định có một người tử vong trong vụ cháy. Nạn nhân là nam giới, đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài sau đó.

Phần mái tôn và kết cấu căn nhà bị đổ sập, khói đen bám đặc các nhà xung quanh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục dập tàn, làm mát hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

