Một video ghi lại cảnh hàng chục người dân khiêng quan tài vượt dòng suối chảy xiết để đưa người quá cố đi chôn cất đang gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 27/10, một tài khoản Facebook có đăng tải cảnh nhiều người khiêng một quan tài qua dòng nước suối đang chảy xiết qua bên kia bờ để đưa người thân mới qua đời đến nơi chôn cất. Hơn chục người rất vất vả cùng chung tay khiêng chiếc quan tài qua bên kia bờ suối an toàn.

Hình ảnh này được biết ở thôn 5, xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Clip này sau đó được rất nhiều trang mạng chia sẻ, mọi người tỏ vẻ xót thương với sự khổ cực của người dân miền núi khi thiên tai mưa lũ ập đến, chia buồn cùng gia đình người đã mất.

Hơn 10 người khiêng quan tài qua dòng suối chảy xiết đưa người quá cố đi chôn cất - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Thanh Trung, Bí thư Đảng ủy xã Trà Đốc, xác nhận rằng clip nêu trên là đúng sự thật và sự việc xảy ra vào chiều 27/10 tại địa phương.

Ông Trung cho biết người qua đời là bà Đ.T.Đ. (SN 1944), một người dân thôn 5, xã Trà Đốc, mất vào ngày 25/10. Theo phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, người chết thường được chôn cất ngay. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ phức tạp trong những ngày qua, gia đình bà Đ. đã phải để quan tài ở nhà suốt 3 ngày.

Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và cử lực lượng đến hỗ trợ gia đình.

Đến chiều 27/10, khi trời tạnh mưa và mực nước suối Nước Nát đã rút bớt, người dân mới có thể khiêng quan tài qua suối để đưa vào rừng chôn cất tại khu vực nghĩa địa của thôn.

