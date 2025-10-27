Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Đời sống 27/10/2025 16:56

Ngày 27/10, đại diện Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết Công an thành phố thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã khiến nam sinh lớp 9 thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/10, chỉ huy Công an xã Nội Bài, TP Hà Nội cho biết Công an TP Hà Nội đã thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã. 

Trước đó tối 25/10, tại sân bóng Phú Cường (xã Nội Bài, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 9 trường THCS Phú Cường xảy ra xô xát. Một người đã bị đối phương dùng hung khí tấn công.

Nạn nhân được xác định là V.M.K. (14 tuổi).

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo Công an xã Nội Bài, nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Nhân chứng vụ án cho hay trước khi án mạng xảy ra, giữa hai nam sinh có mâu thuẫn về tình cảm liên quan tới một nữ sinh.

Ngày 27/10, Công an phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, tạm trú tại phường Quy Nhơn) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

