Theo Công an TP Đà Nẵng, sáng sớm nay (27/10), người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành - Hồ Quý Ly, TP Đà Nẵng nên đã trình báo cơ quan Công an.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định tử thi là nữ, khoảng 45-50 tuổi.

Người dân Đà Nẵng phát hiện thi thể nữ mặc áo khoác xanh trôi dạt vào bờ biển lúc rạng sáng - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại thời điểm phát hiện, thi thể mang giày trắng, quần vải nâu, bên trong mặc áo mưa nilon, bên ngoài mặc áo khoác gió màu xanh, ngoài cùng mặc áo mưa màu xám, mang mũ bảo hiểm màu đỏ, trên người không có tài sản, không có giấy tờ tùy thân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đến công an các đơn vị, địa phương và người dân biết để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân. Ai là người thân hoặc người biết tung tích nạn nhân liên hệ đến đơn vị để phối hợp giải quyết.

