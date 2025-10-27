Ngày 26/10, cảnh sát Nhật cho biết chuyển hồ sơ vụ án Dinh Thi Huong, thực tập sinh người Việt, bị tình nghi sát hại và cướp tài sản của Nguyen Thuy Nga, 32 tuổi, tại thành phố Hiroshima, sang cơ quan công tố để điều tra truy tố.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ đài RCC, Dinh Thi Huong bị cáo buộc đột nhập vào căn hộ của nạn nhân ở khu Nakahiro, quận Nishi, Hiroshima vào ngày 15/10, dùng vật cứng đánh nhiều lần vào đầu và mặt khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm lục soát trong phòng tìm tài sản.

Cảnh sát cho biết khi chồng của nạn nhân trở về, cửa nhà đang mở - chi tiết được xem là quan trọng trong quá trình điều tra hành vi đột nhập. Anh là người phát hiện vợ gục trong nhà và trình báo ngay sau đó.

Hành vi của Huong bị phát hiện thông qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Cô bị bắt vào ngày 25/10.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do gãy xương sọ dẫn đến sốc mất máu. Hiện cơ quan điều tra vẫn giữ kín lời khai của nghi phạm để tránh ảnh hưởng đến công tác điều tra, đồng thời xác minh mối quan hệ giữa hai người và động cơ gây án.

Dinh Thi Huong khi bị bắt - Ảnh: FNN

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Wakabayashi Eiji, Trưởng phòng Hình sự Sở Cảnh sát tỉnh Hiroshima, xác nhận: "Ban chuyên án điều tra vụ giết người ở Nishi đã bắt giữ nghi phạm vì hành vi xâm nhập nơi ở và giết người cướp tài sản."

Hiện cảnh sát chưa công bố lời khai của nghi phạm vì việc này có thể ảnh hưởng đến điều tra.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 5 vừa qua, chị Nguyen Thuy Nga từng báo cảnh sát sau khi bị một phụ nữ lạ hành hung gần nhà và bị thương. Cảnh sát đang xem xét khả năng vụ việc này có liên quan nghi phạm Dinh Thi Phuong hay không, đồng thời điều tra mối quan hệ giữa hai người và động cơ gây án.

