Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Đời sống 27/10/2025 11:08

Đang chở bạn gái trên đường, thấy 2 học sinh chạy xe máy nẹt pô, nam thanh niên đuổi theo dùng nón bảo hiểm hành hung khiến nạn nhân bị xuất huyết não.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức (TP.Thủ Đức cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa truy tìm được nam thanh niên hành hung 2 học sinh lớp 10.

 

Trước đó, bà T.T.N.A (40 tuổi) đến Công an phường Thủ Đức trình báo về việc con trai bà cùng bạn học bị hành hung trên đường đến trường.

Cụ thể, trưa 23/10, 2 nam sinh chạy xe máy trên đường số 2 (phường Thủ Đức) thì bị một nam thanh niên cũng chạy xe máy chở theo bạn gái ngồi sau đuổi theo, chặn đầu phương tiện. Người này đã dùng nón bảo hiểm tấn công nhiều lần vào đầu 2 nam sinh. Lúc này, 2 nam sinh chỉ biết ôm đầu chịu trận, sau đó nam thanh niên lên xe rời đi.

Vụ việc làm 1 nam sinh bị chấn thương sọ, xuất huyết não và phải nhập viện điều trị. Đến nay, sức khỏe dần hồi phục.

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não - Ảnh 1
Nam thanh niên lao vào đánh tới tấp hai học sinh lớp 10 trong hẻm đường số 2, phường Thủ Đức - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sự việc được gia đình của hai em học sinh trình báo lên cơ quan công an. Công an phường Thủ Đức đã trích xuất camera khu vực và truy xét những người liên quan.

Cũng theo chị T.T.N.A. (40 tuổi), sau khi bị tấn công, cả hai đã được gia đình đưa đi bệnh viện thăm khám, một em có dấu hiệu xuất huyết não. Sau sự việc, hai em vẫn còn hoảng sợ, tâm lý hoang mang, bất an, không dám đi học.

Theo lời hai nam sinh, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc di chuyển trên đường, hai nam sinh "không kịp nhường đường" nên bị nam thanh niên đánh như trong clip.

 

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

