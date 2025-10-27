Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Người đàn ông 58 tuổi bị tạm giữ để phục vụ việc xác minh, điều tra liên quan đến việc đánh nam tài xế taxi ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) sau va chạm giao thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 27/10, lãnh đạo Công an phường Nha Trang xác nhận đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhất Thống (58 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ông Thống là người đã dùng tay, điện thoại di động tấn công tài xế taxi vào tối 25/10 sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Nha Trang, ngoài gây rối trật tự công cộng, đơn vị đang mở rộng điều tra để làm rõ thêm một số hành vi khác.

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM - Ảnh 1
Người đàn ông đánh tài xế taxi tại công an phường Nha Trang - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 25/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hai clip ghi lại vụ va chạm giao thông giữa một ô tô bán tải và taxi chạy cùng chiều tại đường Trần Phú.

Tiếp theo là một clip khác cho thấy tài xế taxi chạy theo một người đàn ông ngồi trên xe bán tải, mặc áo sơ mi trắng để yêu cầu trả lại điện thoại.

Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã phớt lờ yêu cầu, thậm chí còn dùng tay và điện thoại đánh liên tiếp vào đầu tài xế taxi, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM - Ảnh 2
Hình ảnh ông Thống đánh nam tài xế taxi tại Nha Trang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Qua điều tra, công an xác định người đàn ông hành hung tài xế taxi là Phạm Hoàng Nhất Thống nên mời làm việc, sau đó bắt giữ khẩn cấp

