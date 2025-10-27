Tối 26/10, thông tin từ UBND xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm do đuối nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 26/10, một lãnh đạo của UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước thương tâm.

Vào chiều cùng ngày, bé Đ.T.N. (3 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Quy, xã Cái Nước) ở nhà cùng cha, khi không thấy bé đâu người cha chạy đi tìm kiếm khắp nơi không thấy, nên xuống vuông tôm gần nhà mò tìm thấy N. và đưa bé đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ấp Nguyễn Quy (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau) - nơi xảy ra vụ bé gái tử vong thương tâm do đuối nước - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Việt, bác sĩ xác định bé N. đã tử vong trước khi được đưa tới cơ sở y tế. Hiện, gia đình lo hậu sự cho bé N.

Gia đình bé N. thuộc diện khó khăn tại địa phương.

