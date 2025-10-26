Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông

Đời sống 26/10/2025 14:14

Sáng 26/10, trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu Công an phường Nha Trang kiểm tra, xác minh vụ xô xát giữa hai tài xế ô tô.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giao thông giữa ô tô bán tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng và xe taxi, xảy ra trên địa bàn phường Nha Trang tối 25/10. Sau va chạm, hai bên lời qua tiếng lại.

Theo nội dung clip, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng – được cho là tài xế xe bán tải – cầm điện thoại của tài xế taxi trên đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang). Nam tài xế taxi nhiều lần xin lại nhưng người đàn ông không trả, còn lớn tiếng mắng và dùng điện thoại đánh vào người tài xế, khiến nạn nhân ngã xuống đường, trầy xước.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông - Ảnh 1

Thời điểm người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đánh nam tài xế taxi - Ảnh: Báo tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã yêu cầu công an phường này kiểm tra, xác minh.

Tối qua, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm việc với những người liên quan, đồng thời đưa hai ô tô về trụ sở công an phường để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) có buổi làm việc với chị L.T.K (26 tuổi) - mẹ cháu bé 4 tháng tuổi trong vụ rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô tử vong.

