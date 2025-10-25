Sáng 25/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến một người tử vong, nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h42 ngày 25/10, xe container BKS 50H-123.XX lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai đi TPHCM. Khi đến Km1849+700 (đoạn xã Trảng Bom), xe container va chạm với xe lôi tự chế đang sang đường.

Sau cú va chạm, xe container mất lái tiếp tục lao thẳng vào nhóm người đang đứng ven đường, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Một số nhân chứng cho biết, khi thấy xe container mất lái lao vào bên đường, nhiều người hô hoán nhau bỏ chạy. Không may, một phụ nữ tử vong nằm dưới gầm xe đầu kéo.

Tại hiện trường, xe lôi tự chế cháy giữa đường, nhiều mảnh vỡ và vật dụng bị văng tung tóe. Xe container tông vào trụ điện ven đường mới dừng lại, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với công an địa phương phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất hình ảnh camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào khoảng 6h40 ngày 23/10 tại km 82+450 quốc lộ 37 thuộc tổ dân phố Ninh Chấp 5, phường Chu Văn An. Xe ôtô đầu kéo do anh H.V.T (sinh năm 1997, trú xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển hướng ngã 3 Chu Văn An đi cầu Bình va chạm với xe môtô do ông Đ.V.Y (sinh năm 1953, trú phường Trần Nhân Tông) điều khiển đi hướng cùng chiều. Hậu quả, ông Y tử vong tại hiện trường.

Cùng ngày, trên địa bàn xảy ra 2 vụ tai nạn khác, trong đó có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra khoảng 6h15 tại đường liên thôn xã Kim Thành. Xe môtô do anh T.V.T (sinh năm 1975, trú xã Kim Thành) điều khiển hướng trận địa tên lửa đi nhà thờ Đồng Xá Nam thì va chạm xe mô tô do L.V.N (sinh năm 1983, trú xã Kim Thành) đi hướng thôn Đồng Xá Bắc - Tân Tiến. Vụ va chạm khiến anh T bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' Sáng 25/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin vụ nam thanh niên bị tố là "thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ" mà mạng xã hội lan truyền nhiều ngày nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-container-mat-lai-lao-thang-vao-nhom-nguoi-ven-uong-mot-phu-nu-tu-vong-745079.html