Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Sáng 25/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã nắm thông tin vụ nam thanh niên bị tố là 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' mà mạng xã hội lan truyền nhiều ngày nay.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 25/10, lãnh đạo UBND phường Long Xuyên cho biết đã rà soát toàn bộ 29 điểm trường trên địa bàn quản lý và khẳng định: Người đàn ông trong clip không phải giáo viên tại bất kỳ trường nào trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi, giữa tiếng la hét của nhóm người được cho là người nhà nữ sinh. Nhóm người xung quanh cáo buộc người đàn ông này đưa con họ vào nhà nghỉ. Một số bình luận lan truyền cho rằng, người này là thầy giáo dạy tại Long Xuyên.

“Người này không phải là giáo viên của các trường trên địa bàn phường Long Xuyên. Công an đang tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể cho báo chí”, vị lãnh đạo phường Long Xuyên cho biết.

Nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi giữa tiếng la hét của người xung quanh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng cùng ngày, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cũng cho biết đã nắm được thông tin vụ việc nhưng đến nay chưa có điểm trường nào báo cáo chính thức về Sở.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi.

Trong clip, nhiều người được cho là người nhà của nữ sinh, gào thét cho rằng nam thanh niên này đã đưa con họ vào nhà nghỉ.

