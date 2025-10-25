Tối 24/10, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh lớp 11 tử vong, nghi do bị điện giật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 13h20 ngày 24/10, nam sinh N.V.K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng câu cá.

Tại đây, nam sinh này không may vướng phải một đường dây điện rồi ngã bất tỉnh. Phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng đã hô hoán người dân hỗ trợ, đưa nam thanh niên đi cấp cứu.

Tuy nhiên nạn nhân được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo chính quyền địa phương, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

