Thương tâm: Nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong khi đang câu cá

Đời sống 25/10/2025 10:07

Tối 24/10, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh lớp 11 tử vong, nghi do bị điện giật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 13h20 ngày 24/10, nam sinh N.V.K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng câu cá.

Tại đây, nam sinh này không may vướng phải một đường dây điện rồi ngã bất tỉnh. Phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng đã hô hoán người dân hỗ trợ, đưa nam thanh niên đi cấp cứu.

Tuy nhiên nạn nhân được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Thương tâm: Nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong khi đang câu cá - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo chính quyền địa phương, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phòng khám ở TP.HCM để nhân viên thú y trị bệnh cho người, chưa đầy nửa năm lừa hơn 17 tỷ đồng

Phòng khám ở TP.HCM để nhân viên thú y trị bệnh cho người, chưa đầy nửa năm lừa hơn 17 tỷ đồng

Các đối tượng không có bằng cấp y khoa, có trường hợp từng học trung cấp thú y nhưng vẫn giả danh bác sĩ, trực tiếp tiêm, truyền dịch cho bệnh nhân. Trong gần nửa năm hoạt động, nhóm “bác sĩ dỏm” này đã chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

