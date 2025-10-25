Trước đó, Công an TPHCM phối hợp với Sở Y tế kiểm tra hộ kinh doanh AC International và phát hiện cơ sở có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép. Cụ thể, nhằm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Trường đã lập ra hộ kinh doanh AC International chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên, Trường chỉ đạo biến nơi đây thành một phòng khám trá hình.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (SN 1993, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Võ Văn Đức (SN 1997, ngụ tại tỉnh An Giang), Cao Tấn Tú (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993) cùng ngụ TPHCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những loại thuốc được tiêm chủ yếu là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường, hoàn toàn không có giá trị điều trị.

Các nhân viên được Trường phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, mặc áo blouse trắng, sử dụng thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và “điều trị” cho khách hàng. Trên thực tế, hầu hết các nhân viên không có bằng cấp y khoa, có trường hợp từng học trung cấp thú y, nhưng vẫn trực tiếp tiêm, truyền dịch cho người bệnh.

Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, Fanpage giả danh bác sĩ, gắn các cụm từ như “ThS”, “Dr”, “chuẩn y khoa quốc tế” để tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Chúng cắt ghép hình ảnh bác sĩ nước ngoài, máy móc hiện đại, viết bài “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…” rồi chi tiền chạy quảng cáo, dụ dỗ nạn nhân đến điều trị.

Khách hàng sau khi đến cơ sở sẽ trải qua nhiều vòng tư vấn, bị thuyết phục mua các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Một số người không đủ khả năng chi trả bị nhóm này thao túng, ép vay tín chấp qua ứng dụng hoặc đến tận nhà thu tiền.

Theo thông tin từ báo Dân trí, để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, nội dung đăng tải được các đối tượng “phù phép” đẹp mắt, chuyên nghiệp, lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, hình ảnh có thiết bị máy móc hiện đại, cao cấp.

Cơ sở này hứa hẹn chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy bằng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc để lừa dối, tạo niềm tin. Ngoài ra, họ còn viết bài, chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận nhiều khách hàng.

Người dân khi tiếp cận quảng cáo được nhân viên dẫn dụ đến cơ sở. Tại đây, khách hàng trải qua nhiều vòng tư vấn, được vẽ ra các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Hình ảnh tại cơ sở khám chữa bệnh trái phép - Ảnh: Báo Dân trí

Một số khách hàng không đủ tiền vẫn bị các đối tượng thao túng tâm lý, ép buộc vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại, thậm chí đến tận nhà để thu tiền trực tiếp dẫn đến cảnh tiền mất, tật mang và còn gánh thêm khoản nợ lên đến vài chục triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ từ tháng 2 đến tháng 7, cơ sở này đã lừa đảo rất nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người ở vùng quê từ các địa phương khác.

Nhà chức trách thông báo những khách hàng là bị hại của cơ sở AC International cần đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM, tại địa chỉ 243, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TPHCM, hoặc gọi vào số 0693.188.504 để trình báo và phối hợp giải quyết.